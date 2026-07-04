Массовое отключение света 6 июля грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда после выходных снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 6 июля 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и Советском районах. Волгоградцам сегодня лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре.

В Тракторозаводском районе отключение электричества пройдет 6 июля 2026 с 9.00 до 17.00 в домах и организациях по адресам: ул. Латошинская, 27, 81/38, 81/22, 81/16, 81/12, 81/23, 81/17, 81/13, 81/24, 81/18, 81/14, 81/10, 81/11, 81/15, 81/19, 81/25, 81/20, 81/26, 142/701, 72, 93, 95-101, Военный городок, 140/5689, Национальная Башенная Компания, Эко Пром, ИП Нахметов, МТС Энерго, 68а, Управление по конвоированию, СНТ Дзержинец-Винновка, 11, 38, 39, 47, 60, 292, СНТ Дзержинец, Колония-поселение №3, МБУ Северное, Светосервис-Волгоград, ВолгГТУ, Центр по обеспечению деятельности Казначейства, ИП Саад, ФЛ Поздняков, ИП Овчаренко, НПО Интеллектуальные технические системы, Энерджи Груп, ФЛ Постовая, ИП Писарев.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 6 июля 2026 отключение света с 9.00 до 17.00 по адресам: пл. Белинского, 15а, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, НПО Интеллектуальные технические системы (видеофиксация), ул. Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, ФЛ Ткачев, 44 (Автомастерская).

Отключение электроэнергии 6 июля 2026 года запланировали в Дзержинском районе Волгограда также с 9.00 до 17.00. Обесточат на день дома на ул. Университетская, 41, ул. Брюллова, 38, 38а.

В Центральном районе среди коммунальных страдальцев из-за отключения света 6.07.2026 будут с 9.00 до 17.00 дома и организации по адресам: ул. Коммунистическая, 28, ИП Вавренчук, ул. Порт-Саида, 16, 18, УК Центр Волга, ИП Андреев, ул. Мира, 17 (лицей № 5), 19 (бизнес-центр).

Советский район Волгограда отключение электричества 6.07.2026 затронет с 9.00 до 17.00 ул. Запорожская, 3, ул. Линейная, 1, 3, ул. Мариупольская, 10, 12, ул. Чебышева, 35, 36.

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