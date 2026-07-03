3 июля Волгоград прощается с жертвами ракетной атаки

Погибших провожают в последний путь. Фото: телеграм-канал "Ритуальный патруль".

В Волгограде сегодня, 3 июля 2026 года, прощаются с Татьяной Моторыгиной и Олегом Варламовым — жителями Краснооктябрьского района, погибшими в результате ракетной атаки 27 июня. Траурные церемонии проходят в ритуальном комплексе «Память», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Татьяне Моторыгиной было 53 года.

- Родные говорят о ней как о человеке с большим сердцем, посвятившем жизнь заботе о семье, любви и бескорыстной помощи окружающим, - говорится в некрологе.

Похороны пройдут на старом кладбище в Волжском.

Олегу Варламову был 61 год. Он работал на заводе, который стал целью атаки. Олега похоронят в Волгограде.

Напомним, 27 июня 2026 года Волгоградская область пережила ракетный удар. На рассвете город проснулся от свиста ракет и взрывов на севере города. Системы ПВО и ВКС работали в небе, отражая атаку, которая завершилась около четырех утра.

Ракеты попали по промышленному объекту в Краснооктябрьском районе. Тогда губернатор Андрей Бочаров сообщал, что террористическую атаку высокоскоростными воздушными целями на регион успешно отразили. Повреждены были производственные объекты одного из заводов, но жилой сектор не пострадал. Число пострадавших достигло 11 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде хоронят жертв ракетной атаки ВСУ, в больнице остаются пятеро, один тяжелый: последние новости на 3 июля

Ракетный удар нанесли по Волгограду на рассвете 27 июня