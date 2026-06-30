Кемпинг, прокат катамаранов и зоны отдыха в парке: три туристических проекта в Волжском получат 11 млн рублей субсидий

Волжский станет привлекательнее для туристов. Фото: администрация Волжского.

Город Волжский Волгоградской области получит более 11 миллионов рублей на благоустройство и развитие туризма. Три местных проекта одержали победу в областном конкурсе, который поддерживают в рамках госпрограммы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города.

На берегу водохранилища обустроят новый кемпинг. Он будет называться «Тихо». Это специально оборудованная территория, где можно будет временно жить и отдыхать на природе. Посетители получат возможность провести время на свежем воздухе с комфортом.

В парке «Ноосфера» тоже произойдут изменения. Здесь появится пункт проката парусных катамаранов и других плавсредств. Любители активного отдыха на воде смогут взять напрокат лодки и сапборды. Кроме того, в этом же парке создадут уютную зону отдыха с шезлонгами и удобной садовой мебелью, где можно будет расслабиться у воды.

После того как все договоры подпишут, местные предприниматели приступят к воплощению этих идей в жизнь. Таким образом, Волжский станет еще привлекательнее для жителей и гостей, предлагая новые возможности для досуга и отдыха.

Добавим, что этот конкурс проводили с конца апреля по конец мая. В общей сложности между региональными проектами распределили 122,7 миллиона рублей. Из 56 заявок, поданных со всей области, восемь были от предпринимателей из Волжского. И три из них оказались лучшими.

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