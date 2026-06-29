Женщин арестовали после попытки похитить деньги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области две сестры-близнеца придумали шокирующую схему, чтобы получить 15 миллионов рублей. Они подтолкнули мужчину к фиктивному браку с одной из них, зная, что он скоро отправится в зону специальной военной операции. Цель была одна: если боец погибнет, забрать положенные выплаты в размере 15 миллионов рублей и поделить их между собой, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Полицейские предотвратили эту наглую аферу, которую организовали 46-летние женщины. Все началось, когда одна из сестер, работавшая начальником военно-учетного стола в одном из районов, узнала о молодом человеке, который готовился подписать контракт с Министерством обороны. Ей было известно, что в случае гибели военнослужащего его семье положена большая денежная компенсация. Тогда женщина и разработала свой циничный план.

Сестры-близняшки из Волгограда пытались похитить 15 миллионов у семьи бойца СВО Видео: ГУ МВД по ВО.

Она убедила свою сестру выйти замуж за этого парня. Брак был всего лишь на бумаге, без настоящих чувств. К сожалению, худшие опасения сестер подтвердились: молодой человек погиб, выполняя боевые задачи. «Супруга» немедленно подала документы на получение выплат, предназначенных для близких родственников погибших участников СВО. Общая сумма, которую хотели присвоить женщины, составляла огромные 15 миллионов рублей.

Однако сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД региона вовремя раскрыли и пресекли их действия.

Сейчас по этому факту полиция завела уголовное дело. Действия сестер расценивают как покушение на мошенничество в особо крупном размере. Обеих подозреваемых задержали, и они находятся под следствием. Расследование продолжается, чтобы полностью выяснить все детали этой попытки нажиться на человеческой трагедии.