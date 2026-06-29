Результаты ЕГЭ 2026 в Волгоградской области: 74 стобалльника, трое заработали 200 баллов и одна выпускница - 400

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области подвели итоги основного этапа ЕГЭ-2026. Ученики показали впечатляющие результаты: сразу 74 экзаменационных работы получили максимальную оценку. Особенно отличилась Светлана Овечкина из лицея №3 Волгограда — девушка единственная в регионе заработала 400 баллов. Она блестяще справилась с русским языком, математикой, физикой и информатикой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Кроме абсолютного рекорда, в области появились три выпускника, которые набрали по 200 баллов. В их числе Артем Копылов из школы №1 Жирновска, Арина Дементьева из школы №5 Михайловки и Ульяна Кондратьева из гимназии №1 Волгограда. Всего же отличные результаты пришли в школы Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, а также в Жирновский, Палласовский, Еланский, Алексеевский и Камышинский районы.

Основная волна экзаменов стартовала 1 июня и продлится до 9 июля. В этом году испытания проходят почти 9,6 тысячи одиннадцатиклассников. Если у родителей или ребят возникли вопросы, им помогут по телефону горячей линии: 8 (8442) 606-607.