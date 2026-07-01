В Волгограде суд защитил наследницу, признав кредиты на 260 тысяч ничтожными

Суд защитил права наследницы и избавил ее от долга Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградка Вера З. после смерти родного брата приняла наследство и обнаружила, что в последние дни жизни на него в банке оформили четыре кредита на 260 тысяч рублей. При этом брат к тому времени не вставал с постели и не выходил из квартиры. Женщина обратилась в суд с иском к банку о признании кредитных договоров ничтожными вследствие мошенничества. И Дзержинский райсуд встал на сторону наследницы.

- Суд выявил многочисленные признаки мошеннических действий: в кредитных документах указаны мобильные телефоны, не принадлежавшие брату истца, а анкетные данные в разных заявках противоречили друг другу и не соответствовали действительности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

При этом суд установил, что «заемщик» последние пять лет вообще нигде официально не работал. У него не было дохода, он не пользовался банковскими онлайн-сервисами, даже учетной записи на Госуслугах у него не было. Из дома по здоровью он не выходил, в банк не ходил. А телефон у покойного тяжело больного мужчины был кнопочным, без доступа к интернету. Так что сам он никак оформить кредит не мог.

Тем не менее, в октябре — декабре 2023 года кто-то оформил на мужчину четыре займа с использованием его персональных данных: три потребительских кредита на общую сумму 209 999 рублей и кредитную карту с лимитом 50 000 рублей.

Суд пришел к выводу, что банк не выполнил идентификацию заемщика и не проверил достоверность сведений при выдаче кредита. Также не проверили личность при выдаче кредитной карты в отделении банка.

- Все эти кредитные договоры суд признал недействительными, обязательства банка по выдаче кредитов неисполненными, а обязательства заемщика по их возврату и уплате процентов - не возникшими, - рассказали в суде.

Наследнице банки должны также возместить расходы на адвоката в 30 тысяч рублей. Но решение суда они еще могут обжаловать.

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