Долги за ЖКУ могут превратить наследство в ярмо. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Долги по коммунальным платежам (ЖКУ) переходят к наследникам вместе с квартирой. Если сумма задолженности большая, то и пени могут быть огромными. Как волгоградцам разобраться с долгами по квартплате по наследству, можно ли снизить сумму задолженности за коммуналку и что делать в первую очередь, советует адвокат, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева.

Задолженность по коммунальным платежам в наследство: взыскание, когда наследник должен расплатиться

По закону вместе с имуществом наследуются и долги. Это предусмотрено статьями 1112 и 1175 Гражданского кодекса РФ. Так что, если вы наследуете квартиру, дом или их часть, вы обязаны оплатить и все задолженности умершего, в том числе по коммунальным платежам. Придется рассчитаться со всеми долгами за ЖКУ, которые накопились до момента смерти собственника: электроэнергия, водо- и теплоснабжение, газ, вывоз мусора, плата управляющей компании, а также капремонт.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Поэтому, принимая наследство, нужно уточнить сумму обязательств. Бывают ситуации, когда долги умершего превышают стоимость имущества, включенного в наследственную массу - принадлежащего человеку на момент его смерти. В этом случае можно отказаться от наследства из-за долгов.

Расплатиться с долгами по оплате ЖКУ наследник должен после вступления в наследство. Но если вы уверены, что другой наследник не появится, можно это сделать в любой момент.

Узнать полную сумму долга можно в счетах за ЖКУ, на сайтах мирового и районного суда, а также в базе ФССП, если уже есть исполнительный лист на взыскание задолженности.

- Если в базе ФССП есть закрытые исполнительные листы, нужно смотреть, по какому основанию прекращено взыскание. Приставы возвращают исполнительный лист заявителю, если не нашли должника, его счета и имущество, за счет которого можно погасить задолженность. Заявитель через полгода может снова подать этот исполнительный лист, и так в течение трех лет. Когда в дело вступает наследник, коммунальщики могут обратиться в суд с требованием о замене стороны в исполнительном производстве.

Применимо ли право наследника на заявление о пропуске срока исковой давности при рассмотрении гражданских дел о взыскании задолженности за ЖКУ

Долги за коммуналку, которые достались вам в наследство могли копиться много лет. По закону на взыскание такой задолженности установлен трехлетний срок давности. Но даже по истечении этого времени долги сами собой не спишутся.

- Задолженность списывается только на основании решения суда, которым отказано во взыскании в связи с применением срока исковой давности. Для этого наследник должен заявить о пропуске срока исковой давности в суде до рассмотрения дела по существу. Но сначала управляющая или ресурсоснабжающая организация должна обратиться туда с требованием о взыскании. Если дело до суда не дошло, правило трех лет не работает.

Что еще нужно проверить? Возможно, что та задолженность, которая досталась вам по наследству, уже была предметом судебного спора и была взыскана с наследодателя. В этом случае взыскивать их с наследника повторно никто не станет, в исполнительном производстве произведут замену стороны, о чем мы уже писали выше.

Кто платит за квартиру между смертью владельца и вступлением в наследство

Полгода между смертью и вступлением в наследство у квартиры нет собственника, но жилищно-коммунальные услуги оплачивать в любом случае придется. Старые долги – это унаследованные обязательства. Плата за ЖКУ за шесть месяцев до вступления в наследство – обязанность наследника, который должен содержать это имущество. Это связано с тем, что отсчет идет с момента открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя (ст. 1152 ГК РФ).

Учтите, если в квартире нет счетчиков на воду, плата начисляется с повышающим коэффициентом, если нет акта об отсутствии технической возможности установить приборы учета. Наследнику придется платить по повышенному тарифу, даже если в помещении никто не живет и воду не расходует. Также придется платить и за вывоз мусора.

Можно ли не платить пени на задолженность по коммунальным платежам

Пени на задолженность за ЖКУ можно не платить, но только если вы договоритесь и заключите соглашение с ресурсоснабжающей компанией или фондом капремонта.

Волгоградский фонд капремонта каждый год проводит акцию: оплатив всю сумму задолженности, вы избавляетесь от оплаты пени. Но есть нюанс: если у многоквартирного дома открыт спецсчет для накопления взносов на капремонт, то регоператор права списать пени не имеет, он не является распорядителем этих средств. Подробнее об условиях акции летом 2026 года.

- Также можно попробовать обратиться в управляющую организацию, «Концессии теплоснабжения», «Концессии водоснабжения», а также в другие ресурсоснабжающие организации (РСО) с заявлением, что вы наследуете квартиру, предпринимаете меры к сохранности этого имущества, к его содержанию. Вы установили, что есть большая задолженность, готовы ее погасить и просите убрать пени. В каких-то случаях компании идут навстречу потребителю и убирают или снижают размер пени. Это их право, но не обязанность.

Что будет с пени, если оплатить только долг за ЖКУ по квитанции?

Сумма пени останется «висеть» в платежке отрицательным балансом. РСО могут обратиться в суд с взысканием неустойки, но при незначительности суммы, вероятнее всего, исполнитель услуги не станет обращаться в суд. Как правило, только о взыскании пени в суд управляющие и ресурсоснабжающие организации не обращаются. У новых владельцев квартиры в случае ее продажи не возникнет никаких проблем.

Долг за капремонт по наследству

Если вы не собираетесь жить в унаследованной квартире и решили ее продать, учтите: долг за коммуналку полностью ложится на наследника, а вот долг за капремонт переходит вместе с жильем новому собственнику. Вряд ли это повысит ваши шансы быстрее найти покупателя. Так что с долгом за капитальный ремонт лучше рассчитаться в первую очередь.

Остальную задолженность за ЖКУ вы можете погасить и после продажи квартиры, она останется за наследником. Новый владелец квартиры откроет новые лицевые счета и начнет с чистого листа.

Алгоритм действий, если собираетесь наследовать квартиру с долгами за коммуналку

Если после смерти родственника вы наследуете квартиру, дом, комнату или их часть и видите в квитанциях огромные долги за коммунальные услуги, алгоритм действий может делиться на два варианта.

1. У вас достаточно средств для погашения задолженности за ЖКУ и активная гражданская позиция - вы сразу гасит этот долг.

2. Сумма наследуемого долга за коммуналку большая, у вас недостаточно денег для ее погашения или есть сомнения в том, что эта задолженность является обоснованной.

- Прикладывая копию свидетельства или справки о смерти, можно обратиться к исполнителям услуг. Указать, что вы вступаете в наследство и являетесь единственным наследником. Так они будут понимать, что вы в любом случае его примете. В заявлении просите сделать сверку для того, чтобы будущий собственник сейчас, содержа это помещение, мог внести денежные средства для погашения сложившейся задолженности.

Если на наследство может заявиться кто-то еще, все эти действия лучше совершать по истечении шести месяцев, когда вы уже вступите в наследство и получите документы о праве собственности.

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