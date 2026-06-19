Акцию по списанию пени по долгам объявил фонд капремонта в Волгограде

Квитанцию придется получать в электронном виде, так сэкономит и фонд, и владелец квартиры Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Акцию по списанию пени по долгам объявил региональный фонд капремонта в Волгоградской области. До 1 сентября 2026 года жители региона могут полностью погасить задолженность и избавиться от начисленных пеней за просрочку оплаты взносов на капремонт. Но для этого придется написать заявление и выполнить еще несколько условий.

Списать пени по долгам за капремонт в Волгограде готовы всем собственникам квартир и нежилых помещений, в том числе юрлицам, при условии, что дом копит на ремонт котловым методом и хранит средства на счете регионального оператора. Спецсчета конкретных МКД не в ведении регоператора и на них акция не распространяется. Как и на тех владельцев недвижимости, у кого есть вступившее в силу решение суда по взысканию задолженности по взносам за капитальный ремонт.

Как списать пени по долгам за капремонт в Волгограде и области

Акция действует, если владелец недвижимости погасит задолженность по взносам на капремонт за 37 месяцев и более. Для льготников (пенсионеры, многодетные, инвалиды и семьи детей инвалидов, участники СВО и члены их семей) период просрочки может быть и меньше. Срок действия предложения регоператора - с 17 июня по 1 сентября 2026 года.

Чтобы избавиться от пени, погасить можно как весь долг перед фондом капремонта сразу, так и заключить соглашение о рассрочке платежа на полгода-год.

Еще одно условие – согласие на получение квитанции в электронном виде (для льготников необязательно). Так на рассылке и печати счетов сэкономит фонд, а на пени - владелец квартиры.

Чтобы присоединиться к акции, нужно написать заявление в фонд капремонта, приложить копию документа о собственности на квартиру и льготе, если она есть. Принести бумаги можно лично в региональный фонд капремонта (кабинет 102), направить по почте (Волгоград, ул. Козловская, 32А), загрузить через платформу обратной связи на Госуслугах или в ГИС ЖКХ.

Акция в первую очередь заинтересует тех волгоградцев, кто унаследовал жилье с долгами, и кто решил расстаться с квартирой. При продаже недвижимости долг за капремонт переходит к новому владельцу, а это в условиях низкого спроса большой минус.

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