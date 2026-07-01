Сажать самолеты, обучать пилотов, развивать областные авиаперевозки: новую взлетку строят под Волгоградом

В регионе построят новый аэродром. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области будут развивать внутриобластные и межрегиональные авиационные маршруты. В «Юном ястребе» в Среднеахтубинском районе создают новый аэродром. Губернатор Андрей Бочаров посетил центр военно-патриотического воспитания, где уже строят новую взлетно-посадочную полосу. У властей региона на нее большие планы.

- Мы приступили к созданию взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием, которое позволит осуществлять посадки легкомоторных самолетов, обучать пилотов. Другая перспективная задача - создать здесь аэродром для внутрирегиональных и межрегиональных авиационных маршрутов, которые будут обязательно развиваться, - заявил во время посещения стройплощадки Бочаров.

Новую взлетку должны построить до конца этого года. Протяженность полосы составит 1100 м, ширина — 23 м; протяженность рулежной дорожки — 867 м, ширина — 7 м. Подрядчик уже работает на рулежной дорожке. Сейчас готовят основание, на котором на следующем этапе сделают настил песка и щебня, а позже – уложат асфальтобетон.

Территорию огородят в соответствии с требованиями авиационной безопасности. И благоустроят. Бочаров увидел, что работы идут в графике. Когда объект будет сдан, для воспитанников авиаклуба откроются новые возможности. Здесь будет проходить и спортподготовка, и обучение прыжкам с парашютом, пилотированию легкомоторных самолетов. Обещают найти новые рабочие места и для участников СВО.

В будущем «Юный ястреб» сможет принимать и выпускать воздушные суда разных типов. Тогда можно будет заняться развитием внутриобластных перевозок пассажиров воздушным транспортом.

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