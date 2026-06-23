Тяжело раненых рыбаков еле на нашли на берегу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Конфликт из-за места для рыбалки в Калачевском районе едва не закончился трагедией. Вечером 10 июня двое жителей Волгограда приехали к шлюзам в поселке Пархоменко, чтобы порыбачить. Однако на них напал местный житель с требованием покинуть его «насиженное» место. Вернувшись через полчаса с охотничьим ружьем неадекват открыл по рыбакам стрельбу в упор. Двое расстрелянных волгоградцев чудом остались живы благодаря сотрудникам Госавтоинспекции, которые оказали истекающим кровью тяжело раненым первую медицинскую помощь. Жуткие подробности рассказали в полиции.

- Один из мужчин был контужен и ранен в голову и бок, концентрация ранений у другого пришлась на левую сторону груди и тела, - рассказали в региональном главке МВД.

В тот день лейтенанты полиции Павел Олигер и Сергей Глушко несли службу на посту ДПС на трассе в Светлоярском районе. К ним примчался за помощью 53-летний волгоградец. Он рассказал, что его зять с другом отправились на рыбалку на Волго-Донской канал, там на них напали и расстреляли в упор из охотничьего ружья. Из звонка родственника он понял, что оба мужчины тяжело ранены. Но именно они находятся, мужчина не знал.

Мужчины остались живы только благодаря умелой помощи Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские сообщили о происшествии руководству и помчались за 25 километров на место преступления. Уже в пути они дозвонились до одного из раненых рыбаков и выяснили, что путь нужно держать к поселку Пархоменко. Но место на берегу найти было сложно. Раненый рыбак периодически терял сознание и не выходил на связь.

После долгих поисков гаишники все же нашли на берегу ВДСК двух волгоградцев. 35-летний и 36-летний мужчины к тому времени потеряли много крови. Они были изрешечены дробью. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали скорую и до приезда врачей остановили кровь при помощи имеющегося в автомобильной аптечке. Раны обеззаразили, перебинтовали, теребили пострадавших, чтобы они не теряли сознание.

Лейтенанты полиции Павел Олигер и Сергей Глушко бросились на место ЧП за 25 километров Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Вскоре подоспели медики, им уже было проще найти раненых на берегу по наводке полиции. Мужчин доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №15 в Волгограде. После полицейские вернулись на свой пост. А врачи сказали, что пострадавшие остались живы лишь благодаря умелым действиям инспекторов.

- Мужчинам пришлось перенести сложные операции. Пока они находятся на лечении, однако их жизни уже ничего не угрожает, - рассказали медики.

63-летнего Алексея Ковалева, который открыл стрельбу по рыбакам, задержали на следующий день. На него завели дело по статье «покушение на убийство двух лиц». Ждать суда он будет под стражей.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ввели ограничения: Ситуация с бензином в Волгограде и Волгоградской области на 23 июня 2026 года