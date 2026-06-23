На заправках ввели ограничения на продажу бензина Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на заправках в Волгограде и области обостряется, причиной тому желающие сделать запасы на всякий случай автомобилисты и сезонный спрос. По данным облпромторга и ТЭК, компания «Лукойл» с 23 июня 2026 года вводит ограничения на отпуск бензина за одну транзакцию. Бензин можно купить по 30 литров в руки, ДТ - 60 литров в Волгограде и 200 литров за городом на трассах Волгоградской области.

Ситуация с бензином Волгограде и области на 23 июня 2026 года

Лимит на бензин всех марок на АЗС компании «Лукойл» с 23 июня 2026 года установили в 30 литров в руки, дизельное топливо можно заправить из расчета 60 литров в границах Волгограда и 200 литров - на трассах Волгоградской области.

Мы побывали на трех заправках «Лукойла» на севере Волгограда днем 23 июня. Ни на одной АЗС не было очередей или ажиотажа. Водители подъезжали и заправлялись без проблем. За раз дают залить в бак 30 литров бензина. Но никто не мешает подойти к кассе еще раз. Нальют снова без проблем, сколько нужно или сколько влезет.

До этого лимиты на продажу бензина АИ-95 на своих заправках ввела компания «Татнефть». Сначала объем ограничили до 20 литров, затем увеличили лимит до 30 литров в руки.

- На данный момент в комитет не поступала информация о введении ограничений в других крупных сетях («Газпром», «Роснефть»), которые продолжают работать в обычном режиме, - прокомментировали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Такую картину мы наблюдали на нескольких заправках в Волгограде на этой неделе Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли топливо на заправках Волгограда и области, цена

Топливо на заправках Волгограда и области есть. Однако на отдельных АЗС имеются перебои с поставками бензина и ДТ. К тому же волгоградцы после вестей из Крыма стараются сделать запасы и наполняют канистры даже там, где официально бензин наливают только в бак.

- Ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. В течение нескольких дней наблюдается повышенный спрос на топливо, носящий в том числе сезонный характер, - прокомментировали власти Волгоградской области.

Запасов топлива в Волгограде и области достаточно, уверяют власти. Отгрузка бензина с нефтебаз идет регулярно, постоянно.

Профильные ведомства вместе с УФАС держат ситуацию с бензином в Волгоградской области на постоянном контроле.

По данным Волгоградстата, средняя цена бензина на 15 июня в Волгограде и области составляла: 92,86 рубля за АИ-98 и АИ-100, 71,51 рубля за АИ-95, 64,42 рубля за АИ-92, 76,07 рубля за ДТ. За прошедшую неделю цены уже подросли на несколько копеек по всем видам топлива. На заправках разных сетей они тоже заметно отличаются.

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