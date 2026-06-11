Спор о месте на рыбалке в Волгоградской области закончился стрельбой

Фигуранта задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калачевском районе Волгоградской области конфликт из-за места для рыбалки едва не закончился трагедией. Вечером двое жителей Волгограда приехали к шлюзам в поселке Пархоменко, чтобы порыбачить. Однако их отдых прервал местный житель, который потребовал, чтобы мужчины ушли, заявив, что это его «насиженное» место, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Словесная перепалка закончилась тем, что сельчанин уехал, но, как выяснилось, не для того, чтобы успокоиться. Добравшись до дома, 63-летний мужчина взял охотничье ружье «ИЖ-27» 12 калибра и вернулся обратно. Подъехав к месту конфликта, он произвел два выстрела по своим недавним оппонентам.

В результате стрельбы 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы. Его 36-летний приятель пострадал меньше, но тоже получил серьезные травмы — ранения грудной клетки и левого плеча. Одному из раненых удалось связаться с родственником и сообщить о случившемся. Тот немедленно выехал на место, но по пути остановился на посту ДПС в селе Большие Чапурники и рассказал о произошедшем сотрудникам Госавтоинспекции.

Полицейские задержали подозреваемого по «горячим следам». Мужчина сознался в содеянном. С места происшествия изъяли охотничье ружье и 72 патрона. Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.