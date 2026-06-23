Массовое отключение света 24 июня грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет целый день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда опять ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 24 июня 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре – электричества не будет целый рабочий день.

В Тракторозаводском районе Волгограда 24 июня с 9.00 до 16.00 отключение света затронет дома и организации на ул. Лодыгина, 8, 10, 11, 12, 13, ИП Долгова, ул. Тракторостроителей, 11, 13, 15, ул. Ушакова, 10, 11, 12, 14 (Служба спасения), 18, Империал-II, 19Б - ВМЭС, Спортивная школа Родина. С 9.00 до 17.00 отключение электричества запланировали на ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 2, ул. Александрова, 163-219, 210-250, ул. Апатитовая, 31-41, ул. Алюминиевая, 21, СП Память, ул. Брасовская, 3, 7, 9, 10, 11,12, ул. Грамши, 1д, ИП Серов, ИП Гулуев, пер. Гидростроевский, 4, управление Росрыболовства, ФЛ Пимкин, ул. Зелинского, 7, ул. Кварцевая, 31-39, 34-38, ул. Кастерина, 21, ул. Левитана, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, ул. Ополченская, 5, 7, ИП Нагорная, ИП Глушкова, ИП Федонина, ФЛ Матвеева, ИП Будкин, Издательство Учитель, Почта, ИП Алюшина, ул. Орехово-Зуевская, 10 ФЛ Анохин, ул. Платиновая, 7, 9, 2, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Серова, 47-51, 46-52, пер. Фабричный, 18, ул. Шкирятова, 6.

В Дзержинском районе Волгограда плановое отключение электроэнергии 24.06.2026 коснется с 9.00 до 17.00 домов на ул. 8-й Воздушной Армии, 56, ул. Землячки, 62 и 62а, ул. Ангарская, 60-92, ФЛ Сойнов, 92А - Сервис Плюс, Импульсстройресурс, ул. Большая, 80, 82, 84, ул. Донбасская, 2-16, 1-17, ул. Задонская, 2-20, 1-17, ул. Маркина, 9-15, 10-16, ул. П. Осипенко, 9А - ООО Ники, 46Б - Главный центр специальной связи, ул. Паникахи, 11-31, ул. Севская, 2-20, 1-19, ул. Семигоская, 2а-20, ул. Узбекская, 1-17, 2-26, ул. Ученическая, 5-21д. 18-32, ул. Черняховского, 15, 16, ул. Фонтанная, 1-25д. 2-32.

Советский район Волгограда отключение электричества затронет 24.06.2026 года с 9.00 до 17.00. Свет вырубят по адресам: ул. 64-й Армии - МБУ Северное, 52, ГЭС Поволжье, ИП Бахмутова, ул. Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а, ул. Засекина, 3, 18-30, 34-40, 44-52, 56, 62, МБУ Северное, Первая Башенная Компания, Светосервис-Волгоград, ул. Лесомелиоративная, 284а, 284б, 284, 300, 300-1, 290, 285-295, 285а, 299, 213-217, 219а, 219б, 214-245, 222а, 297, ФЛ Бородина, Волгоградгоргаз, ул. Люберецкая, 24, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Стругацких, 1, пер. Тепличный, 27, 29, 29а, 22-30, 22а-30а, 301-4, 302-4, 303(ж/д), 303 ФЛ Бородин, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3, ООО Система, 308, 309, ул. Шукшина, 4-14, 11а.

В Кировском районе Волгограда отключение света 24 июня 2026 года пройдет с 9.00 до 17.00 на ул. Ковыльная, 1-15, 2-20, ул. Лавровая, 82-90, ул. Майская, 2а-8а, 3а-21, пер. Майский, 1-1а, пер. Ольховский, 4-8, 3-9, ул. Пальмовая, 15-37, 2, ул. Тополевая, 1.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 24 июня 2026 поставили в график с 9.00 до 17.00 в домах по адресам: пер. Замкнутый, 2-12, 3-17, ул. Красных Зорь, 183-195, 178-190, ул. Луговая, 141-157, ул. Марата, 1-39, 2-12, ул. Минская, 189-209, 188-212, пер. Портовый, 3, 3а, 4, 6, 8, ул. Чаадаева, 4-8, 15-23.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.

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