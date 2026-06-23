Четыре городских пляжа Волгограда начали готовить к открытию в июне 2026

У волгоградцев есть надежда на открытие пляжей в июле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Спустя неделю после того, как Волжская ГЭС перешла на минимальный сброс, большая вода ушла. Берег Волги в черте Волгограда начали готовить к купальному сезону. Дата открытия купального сезона 2026 пока не озвучена. Но водолазы Службы спасения уже проводят обследование дна реки на тех участках, где в этом году планируют открыть четыре пляжа.

Мест отдыха у воды летом 2026 года в Волгограде решили оборудовать в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах. Пока водолазы проверяют состояние дна на наличие ям, достают оттуда осколки стекла, ветки, куски фанеры и арматуры. После обследования дна, должны озвучить результаты исследования проб воды, почвы и воздуха. И только потом Роспотребнадзор скажет, можно ли будет открыть пляж и можно ли там будет купаться.

В Волжском в этом году будет два пляжа, открыть их планируют уже 25 июня. Там уже оборудовали зону отдыха.

В Волгограде на миллионный город будет всего четыре места. Пляж на Тулака – только для загара, уже известно, что купаться там будет запрещено. В Кировском пляж планируют открыть на острове Сарпинском. Но не факт, что это случится. Планы строят много лет, а пляж в итоге не открывают. На Тракторном искупаться хотят разрешить на Спартановке. В Красноармейском – в традиционном месте, где территорию уже несколько лет оборудуют совместно с частником.