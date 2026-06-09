Пляжи в Волжском планируют открыть к 25 июня. Фото: мэрия

В Волжском завершают подготовку к купальному сезону. Летом 2026 года в городе планируют открыть два пляжа. Волжане и волгоградцы смогут искупаться и позагорать на городском пляже, а также на берегу Ахтубы в районе острова Зеленый – там обустраивают место отдыха у воды.

Как сообщили в мэрии, на берегу за мостом через Ахтубу обустроят комфортную зону отдыха у воды. Власти заключили договор с подрядчиком на право размещения нестационарного комплекса досугового отдыха. Обустраивать прибрежную полосу начали с 1 июня. Здесь все очистят от мусора, установят кабинки для переодевания, зонтики и шезлонги, душевые кабины и туалеты, питьевые фонтанчики и урны. Как только упадет уровень воды, на пляже поставят теневые навесы. На берегу также будут площадка с сеткой для волейбола, шатры с лежаками, и деревянные дорожки. Но купаться здесь запрещено.

- Предусмотрена ежедневная уборка территории. Вход для всех свободный, а часть услуг будет платной, - рассказали организаторы.

Купаться в Волжском летом 2026 года можно будет только на городском пляже. Там уже взяли пробы воды и получили положительное заключение Роспотребнадзора. Привели в порядок раздевалки, сделали питьевой водопровод. Охранять пляж будут казаки и спасатели. Осталось дождаться, когда уйдет большая вода, после водолазы обследуют и расчистят дно. Планируется, что купальный сезон откроется с 25 июня.

В Волгограде подготовку пляжей еще толком не начали. В этом году на Волге еще не закончилось половодье. Однако сбросы на Волжской ГЭС пошли на спад и уже скоро выйдут на минимум. В любом случае, в Волжском пляжи откроют раньше и для жителей севера Волгограда доехать туда будет ближе, чем на Тулака или в южные районы.

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