Массовое отключение света 23 июня грозит четырем районам Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 23 июня 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в домах и организациях четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах. Горожанам стоит заранее подзарядить телефоны и подготовить холодильники к жаре – электричество отключат на весь рабочий день.

В Краснооктябрьском районе 23.06.2026 отключение света запланировали с 9.00 до 17.00 на двух улицах: ул. Черниговская, 44-78, 39-63, ул. Созидательская, 1-23, школа №76.

В Дзержинском районе Волгограда отключение электроэнергии 23.06.2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Егорьевская, 15, ул. Краснополянская, 56-62, ул. Колпинская, 2-6 (общежитие), 8 (УМВД), ул. Мезенская, 1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20, ул. Новорядская, 4-32, 32а, 34, 36, 15, 19, 56 Волгоградгоргаз, ФЛ Джафаров, ул. Продольная, 3а, 5, 7, 9, 8, 10, ул. Толбухина, 1-5, 3а, 4-6, 7 (музыкальная школа), 8а, храм, ФЛ Алдавик, библиотека для слепых, ИП Таймусханова, ФЛ Эктов, Альфа - М, МТС.

Советский район Волгограда отключение электричества переживет 23 июня 2026 с 9.00 до 17.00. Затронет дома и организации на ул. 64-й Армии - МБУ Северное, 52, ГЭС Поволжье, ИП Бахмутова, ул. Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Засекина, 50, 52, МБУ Северное, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а, ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-48, 56, 62, 3 - Светосервис-Волгоград, Первая Башенная Компания, ул. Лесомелиоративная, 284а, 284б, 284, 300, 300-1, 290, 285-295, 285а, 299, 213-217, 219а, 219б, 214-245, 222а, 297, ФЛ Бородина, Волгоградгоргаз, ул. Люберецкая, 24, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Стругацких, 1, пер. Тепличный, 22-30, 22а-30а, 27, 29, 29а, 308, 309, 301-4, 302-4, 303(ж/д), 303 ФЛ Бородин, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3, ООО Система, ул. Шукшина, 4-14, 11а.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 23 июня 2026 пройдет с 9.00 до 17.00 в домах по адресам: ул. Апрельская, 12-16б, 1, 13, ул. Ергенинская, 5, 15б, 16б, 10, ул. Парниковая, 5-13, ул. Полынная, 6.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.

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