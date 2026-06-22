Газ отключат на несколько часов Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей двух районов Волгограда и части Волжского 23-24 июня 2026 года ждет временное отключение газа. Приостановят на несколько часов во вторник поставку голубого топлива части Дзержинского района областного центра, в среду - в Красноармейском районе Волгограда и на двух улицах и в одном СНТ города-спутника. Причиной станет неотложный плановый ремонт объектов систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов, где отключат газ в Волгограде и Волжском 23-24 июня 2026 года.

Отключение газа в Дзержинском районе Волгограда 23 июня 2026 с 8.00 до 18.00: адреса

улица Ингульская, 2-16, 2А, 5А, 7-15, 7Б, 11А, 20, 21, 22-36;

улица Истринская, 1, 1кв1, 1кв2, 3кв1, 3кв2, 5, 9, 11А, 17,19, 19А, 20,21, 22,23, 24,25, 26,27, 27А, 28, 29/2, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35;

улица Гатчинская, 17;

улица Безымянная, 20.

Отключение газа в Красноармейском районе Волгограда 24 июня 2026 с 8.00 до 17.00: адреса

улица Довженко, 24;

улица База Кожсырья, 2.

Отключение газа в городе Волжском 24 июня 2026 с 9.00 до 13.00: адреса

По данным компании «АхтубаГазПроект» из-за проведения планового ремонта на газопроводах низкого давления в Волжском 24 июня отключат газ по адресам:

улица Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55, 57, 59;

улица Генерала Карбышева, 171;

ТСН СНТ «Заканалье», улицы 7-я, 8-я, 10-я, 11-я, 12-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 25-я, 47-я, 50-я, 1-й Массив, Просвещение, 2-й Массив.

На время отключений волгоградцев просят не включать газовые плиты и котлы, чтобы избежать аварийных ситуаций и несчастных случаев.

Продолжаются в Волгограде в июне 2026 года и летние отключения горячей воды.

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