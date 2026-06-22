Снос торговых павильонов вдоль Титовского рынка завершают в Волгограде

На месте торговых рядов остались только фундаменты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году приведут в порядок нечетную часть улицы Титова за Второй продольной. Благоустройство в Краснооктябрьском районе начали со сноса торговых павильонов. Сейчас вдоль Титовского рынка демонтируют последние киоски. Вскоре их место закатают в плитку и поставят лавочки вдоль дороги и парковки. Мэрия предлагает предпринимателям из снесенных павильонов перебраться на другие ярмарки и рынки, а горожанам - закупаться в ТК Титовский на других точках.

- По действующему порядку торгующие, ранее размещавшиеся на реконструируемой территории, могут продолжить свою деятельность на волгоградских ярмарках, рынках и других торговых объектах. Также хозяйствующие субъекты могут воспользоваться свободными местами, предназначенными для размещения НТО или инициировать включение в схему размещения НТО новых мест, - прокомментировали в городской администрации.

Владельцы последних торговых точек освобождают места Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Торговали в галерее торговых павильонов вдоль рынка сантехникой, продуктами, хозтоварами, мясом, выпечкой. Там работало несколько точек общепита. Останется вдоль дороги лишь одно здание, где располагалось кафе.

В этом году на освобожденном от торговцев участке улицы Титова планируют реконструировать пешеходную зону. Там уложат около 2000 квадратных метров тротуарной плитки, оборудуют парковочное пространство для машин. Вдоль дороги и парковки поставят 20 лавочек и урн. Деревьев по плану тут не предусмотрели, хотя власти говорят, что будет и поливочный водопровод. А пока последние владельцы торговых объектов освобождают подлежащую реконструкции территорию.

Павильоны сносят вдоль всего рынка Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы же с нетерпением ждут, когда поставят хоть какую-то остановку на обновленной в прошлом году четной стороне улицы Титова. Уже год десятки людей ждут автобусы и троллейбусы на загруженной остановке под дождем и солнечным пеклом. Укрыться там негде.

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