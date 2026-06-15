Половину торговой галереи уже снесли Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде стартовал второй этап благоустройства улицы Титова за Второй продольной магистралью. Первым делом там сносят торговую галерею и демонтируют павильоны. В 2026 году в Краснооктябрьском районе по проекту «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок нечетную сторону улицы вдоль Титовского рынка, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Павильоны разбирают у Титовского рынка Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вдоль ТК Титовский на улице стояло множество павильонов, где торговали сантехникой, продуктами, хозтоварами, мясом, выпечкой, работала скупка. Сейчас они все закрылись. Большую часть строений ближе к дороге уже разобрали частично или полностью.

Часть торговых точек еще работает Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом на этом участке обновят тротуар. На стороне Титовского рынка оставят лишь один стационарный павильон с закусочной площадью 130 «квадратов». Вместо торговых рядов поставят лавочки и фонари, для автомобилей сделают зону парковки. Деревьев на нечетной стороне не будет.

Большинство магазинчиков уже закрыли Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, благоустройство улицы Титова от улицы Еременко до межквартального проезда многоквартирного дома №40 началось в 2025 году. Уже обновили тротуар и остановку на четной стороне вдоль аптечного угла, где много лет был фермерский и дачный рынок.

От павильонов ничего не останется Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Решение о благоустройстве этой территории было принято мэрией на основании многочисленных обращений жителей Краснооктябрьского района, - рассказали чиновники.

До этого за несколько лет привели в порядок каштановую аллею на участке между Первой и Второй продольными.

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Схема благоустройства

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