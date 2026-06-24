Под Волгоградом задержан владелец кафе ЕвроАзия после массового отравления людей

Рис и сырая рыба – идеальная среда для бактерий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области следователи задержали владельца точки общепита, в которой в начале июня люди массово отравились сушами и роллами. Заведение, в котором продавали некачественную еду, закрыли сразу же после ЧП. На владельца суши-бара «ЕвроАзия» возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В настоящее время задержан владелец указанного заведения, с его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - сообщили в Следкоме. Суд может отправить его в СИЗО.

Напомним, после ужина 8 июня 2026 года в больницу загремели десятки человек, купившие салаты, суши и роллы в этом заведении. Кто-то заказывал доставку на семейный праздник, кто-то зашел перекусить в само заведение. Сначала в инфекционке оказались 11 взрослых и 5 детей, люди продолжали поступать в отделения с сильнейшим отравлением и в последующие несколько дней. Восьми пациентам диагностировали сальмонеллез. По последним данным, за медицинской помощью обратились 35 человек.

- Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в Следкоме.

Ранее судебные приставы закрыли заведение по решению суда на 60 суток. Роспотребнадзор наткнулся в заведении на полную антисанитарию. Но приостановка деятельности – не самое страшное, что может грозить владельцу суши-бара. Если его вина будет доказана, его ждет крупный штраф и до двух лет колонии при условии, что все отравившиеся выживут.