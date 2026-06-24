Газа не будет долго Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей двух районов Волгограда 25 июня 2026 года ожидает временное отключение газа. Приостановят на несколько часов в четверг поставку голубого топлива части Дзержинского и Ворошиловского районов областного центра. Отключения будут долгими. За это время проведут неотложный плановый ремонт объектов систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов, где отключат газ в Волгограде 25 июня 2026 года.

Отключение газа в Дзержинском районе Волгограда 25 июня 2026 с 8.30 до 18.00: адреса

- микрорайон - хутор Овражный, 1-10;

- микрорайон - хутор Каменный Буерак, 1-29.

Отключение газа в Ворошиловском районе Волгограда 25 июня 2026 с 8.30 до 21.00: список адресов

улица Елецкая, 58, 60, 62, 64, 455, 455А, 457, 546, 547, 548, 557;

улица Дубовская, 61А, 65А, 67, 72, 267, 268, 291, 291А, 391, 397, 400, 401;

улица Моздокская, 413, 416, 417, 418;

переулок Моздокский, 438, 441, 443, 445, 445А, 469, 471, 473А, 479, 481, 482;

переулок Чембарский, 258, 259, 262, 262А, 263, 271, 272, 273, 274;

улица Чембарская, 3, 5, 5А, 7, 11, 11А, 13, 286, 402, 402А, 403, 406, 409, 410, 417А;

переулок Чебоксарский, 1, 3, 7, 9, 423, 425, 449, 449А, 450, 451;

улица Череповецкая, 12, 14.

Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят быть предельно внимательными и не оставлять эти часы включенным газовые колонки, котлы и плиты.

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