В Волгограде у экс-чиновника Росприроднадзора изымают две квартиры и иномарку, нажитых не на зарплату и оформленных на маму

Чновник лишился места, а теперь и имущества Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде Дзержинский районный суд рассмотрит дело о конфискации имущества на 15,5 миллиона рублей у бывшего замруководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В доход государства хотят обратить почти новенькую Toyota RAV 4 и две квартиры в новостройках, которые экс-чиновник приобрел не на зарплату и в обход антикоррупционного законодательства оформил на маму. Дата первого судебного заседания по делу об обращении имущества Александра Галушкина назначена на 13 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок, - рассказали в суде.

По версии следователей, теперь уже экс-чиновник с ноября 2023 по декабрь 2024 года приобрел имущество на неподтверждённые доходы. Он купил новенькую иномарку и две квартиры в Волгограде на улице Кортоева (57,6 кв.м) и на бульваре 30-летия Победы (45,8 кв.м). Общая стоимость имущества составила 15 775 000 рублей. Его хотят обратить в доход государства.

Первое судебное заседание пройдет 13 июля 2026 года в 14.00. Это уже далеко не первое дело, когда у бывших чиновников и судей конфискуют нажитое непосильным стыдом имущество.