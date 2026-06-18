Фирма экс-депутата Короткова выплатит 3 млн родным убитого фанерой волгоградца

Лист фанеры слетел с 4-го этажа недостроенной высотки в пойме Царицы и убил человека Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде с застройщика взыскали 3 миллиона рублей в пользу инвалида детства, отца которого убило листом слетевшей с недостроенной высотки в пойме Царицы фанеры. Выплатит компенсацию за гибель человека из-за нарушений требований безопасности при строительстве фирма оскандалившегося экс-депутата Станислава Короткова ООО «Земля Профи», сообщили в областной прокуратуре.

- Решением Дзержинского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен, в пользу сына погибшего взыскано 3 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, высотку в пойме Царицы фирма экс-депутата Короткова, которого лишили полномочий как раз из-за его бизнеса, строила как гостиницу к ЧМ-2018. В июле 2023 года лист фанеры ветром снесло с четвертого этажа здания. Он прилетел на голову 50-летнего мужчины, проходившего по парку в пойме. Волгоградец через несколько дней скончался в больнице.

Одним из подрядчиков на стройке на улице Краснознаменской, 5а был ИП Негодяев И.Б. Он не обеспечил безопасное хранение стройматериалов.

- Фактически стройматериалы хранились в хаотичном порядке на четвертом этаже строящегося объекта без стационарных стен, - рассказали подробности в прокуратуре.

Подрядчика уже осудили за нарушение правил безопасности работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь материально за ЧП на стройке ответит и застройщик.

Злоключения попавшего в коррупционный скандал экс-депутата Короткова на этом не закончились. Ему не удалось оспорить решение суда об отставке и лишении всех льгот и привилегий. Кроме того, у депутата-бизнесмена решили изъять в пользу государства весь незаконно полученный доход - 164 миллиона рублей. Дело еще рассматривают в суде.

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