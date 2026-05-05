Прокуратура требует изъять у экс-депутата Короткова уже 164 млн рублей

Во время депутатства Коротков неплохо зарабатывал Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Волгограда отложил рассмотрение дела лишенного привилегий экс-депутата облдумы Станислава Короткова, назначенное на 5 мая. Причиной стало изменение требований прокуратуры. Вместо 43 миллионов рублей у бизнесмена решили изъять в пользу государства сумму почти в четыре раза больше. Размер незаконного дохода депутата-бизнесмена оценили в 164 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- Дело в отношении Короткова отложено в связи с поступившим уточнением к иску от прокуратуры, которая просит изменить сумму исковых требований с 43 916 066 рублей на 164 830 166 рублей, - рассказали в суде.

Напомним, депутата-единоросса Станислава Короткова в апреле 2026 года лишили депутатского мандата, большой пенсии и возможности пойти на выборы в будущем. Причиной стало то, что народный избранник не имел права получать депутатскую зарплату и вести бизнес одновременно. Фактически же депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков руководил компаниями и получал солидный доход от предпринимательской деятельности.

В пользу государства решили изъять все деньги, законность получения которых бизнесмен не смог подтвердить. Коротков просил передать дело по месту его регистрации в Дорогомиловский районный суд Москвы. Но ему отказали.

Заседания суда по делу Станислава Короткова пройдут в Волгограде и будут открытыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на 7-9 мая

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде