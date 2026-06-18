Попавшему в коррупционный скандал экс-депутату Короткову не удалось оспорить решение суда об отставке в Волгограде

Экс-депутат не смог оспорить решение суда. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области поставлена точка в громком деле о несоблюдении антикоррупционного законодательства бывшим депутатом региональной Думы Станиславом Коротковым. Волгоградский областной суд подтвердил законность решения, которое изменило основание его увольнения: вместо «по собственному желанию» он лишился полномочий из-за грубых нарушений, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Все началось, когда проверка выявила серьезные нарушения со стороны тогда еще действующего депутата. Правоохранители установили, что, будучи народным избранником, Коротков фактически руководил деятельностью коммерческой организации – ООО «Земля Профи». Это прямо запрещено законом для государственных и муниципальных служащих, а также депутатов.

Тогда в адрес председателя Волгоградской областной Думы направили представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Профильная комиссия полностью подтвердила все изложенные факты.

Чтобы избежать более суровых последствий и сохранить за собой определенные привилегии, Коротков попытался уйти по собственному заявлению. 12 февраля 2026 года его досрочное прекращение полномочий оформили именно такой формулировкой. Это позволило бы ему не только рассчитывать на государственные льготы и гарантии, но и оставляло открытой возможность для потенциального переизбрания в будущем.

Однако надзорное ведомство не согласилось с таким исходом. Прокуратура подала административное исковое заявление в суд. Первой инстанцией стал Центральный райсуд. Суд признал незаконными как решение комиссии, так и постановление о досрочном прекращении полномочий Короткова.

Не согласившись с таким вердиктом, экс-депутат и его представитель подали апелляционные жалобы, надеясь оспорить решение суда первой инстанции. Однако их попытка не увенчалась успехом. Волгоградский областной суд оставил решение коллег без каких-либо изменений, а апелляционные жалобы Короткова – без удовлетворения.

Сегодня решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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