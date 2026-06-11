Бензин в Волгограде есть Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти региона прокомментировали появившуюся в Сети информацию о дефиците бензина отдельных марок в регионе. По официальной информации, проблем с топливом на волгоградских АЗС не было и нет. Не вводили в регионе и никаких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива. Эмоционально прокомментировал ситуацию и председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

- Сегодняшняя история с публикациями о якобы отсутствии бензина в Волгоградской области - яркий пример оскорбления своих читателей и антигосударственной работы отдельных инфоцыган и СМИ, видимо, готовых «поразжигать» ради повышения охватов, - считает Евгений Князев. - Единственный неработающий заправочный пистолет на одной заправке конкретной сети становится основанием для волнения среди жителей всей области! Никакого намека на объективность.

На территории Волгоградской области в настоящее время ситуация с топливообеспечением стабильная, заверяют в Облпромторге. В регионе более 350 АЗС.

- Основную потребность в топливе покрывают крупные компании ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром, каждая из которых имеет свои независимые логистику и резервы, - подчеркивают чиновники. - Отсутствие топлива отдельных марок на некоторых заправках является кратковременным и обусловлено в основном логистикой.

Власти региона вместе с УФАС ведут постоянный мониторинг и держат ситуацию с топливом на контроле.

Мы опросили водителя редакции и нескольких автомобилистов, которые за последние дни заправляли машины на АЗС в Волгограде. Никаких закрытых заправок, проблем или очередей в городе они также не наблюдали.

- Позавчера заправлялся на «Роснефти» на Спартановке, без проблем, очереди не было, ничего подозрительного не заметил. Да даже не обратил внимания, всё, как всегда, - рассказал Николай Бабкин.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При ракетной опасности в Волгограде УК обязали открывать все убежища