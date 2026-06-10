Спасение у воды волгоградцам подпортит мошкара Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде и области в длинные праздничные выходные на День России порадует солнцем. 33-градусную жару слегка собьют дожди и грозы. Но духоты, мошки и комаров не избежать, несмотря на сильный ветер. Рассказываем, какую погоду прогнозируют 12-14 июня 2026 года в Волгограде синоптики регионального ЦГМС.

Погода в Волгограде на День России 11-12 июня 2026

По прогнозу ЦГМС, погода в Волгограде 11 июня 2026 года ожидается жаркая и солнечная, без осадков. Северо-восточный ветер днем разгонится до 6-11 м/с. Температура ночью - 16...18º, днем солнце припечет до 31...33º. В Волгоградской области 11 июня в прогнозе погода также без существенных осадков, ночью 13...18 градусов; днем от 28 градусов на севере до 33 на юге.

В праздничный выходной на День России, 12 июня 2026 в Волгограде прогнозируют знойную, сухую и ветреную погоду. Ночью воздух остудится до 16...18º; днем будет 31...33º.

В Волгоградской области 12 июня мнем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы со шквалистым ветром. Температура ночью - 13...18º, днем - 28...33º.

Погода в Волгограде и области в выходные 13-14 июня 2026: прогноз

В выходные, 13-14 июня, в Волгограде утром и днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с. Температура ночью – те же 16...18º, днем зной немного отступит - 27...29º.

13-14 июня по области также местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы и ветер до 15-20 м/с. Ночью будет прохладно: 13...18º, днем по региону воздух прогреется до 26...31º.

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