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Спорт5 июня 2026 18:57

Рекорд не побит: 41058 болельщиков пришли на матч сборной России в Волгограде

Матч Россия – Буркина-Фасо и победу сборной увидели более 41 тыс. зрителей
Екатерина СИМОХИНА
Болельщики пришли на матч как на праздник.

Болельщики пришли на матч как на праздник.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завершился товарищеский матч сборных Россия – Буркина-Фасо. Наша национальная сборная одержала победу, забив три красивых и безответных гола в ворота соперника. Увидели это вживую на стадионе 41058 болельщиков: больше зрителей в Волгограде собрал только матч сборной с Ираном в октябре 2025 года. Рекорд не побит, но на трибунах было очень шумно.

"Волгоград Арена" была почти полной

"Волгоград Арена" была почти полной

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Садулаев открыл счет на 14-й минуте. Алексей Миранчук, которому ассистировал его родной брат Антон, увеличил отрыв на 20-й минуте. Финальную точку в счете поставил Илья Вахания на 73-й минуте матча. Весь второй тайм сборная России играла в большинстве после удаления игрока сборной Буркина-Фасо на 43-й минуте.

Сборная России забила три безответных гола.

Сборная России забила три безответных гола.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атмосфера на матче была фантастическая, трибуны шумели до финального свистка. Волгоградцы и гости города пришли с флагами, аквагримом, в футболках сборной, в шарфах и кокошниках. На стадионе случился настоящий праздник. А игроки отбивались от мошки, которая решила тоже пойти в атаку 5 июня.

Большой футбол пришел в Волгоград

Большой футбол пришел в Волгоград

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП