А моя душа летит к твоей душе: тысячи волгоградцев спели с группой «Корни» перед матчем Россия – Буркина-Фасо

Слова песен вспоминались сами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде группа «Корни» выступила перед стадионом «Волгоград Арена» на матче сборных России и Буркина-Фасо 5 июня 2026 года. Тысячи болельщиков пришли на игру заранее, чтобы окунуться в большой футбольный праздник, который проходил на площади перед стадионом. Брали автографы у легенд российского футбола, не боясь больших очередей, сметали шарфы и флаги, рисовали аквагрим и плакаты, учились забивать голы у мастеров этого дела. Публикуем фото и видео с открытия матча Россия - Буркина-Фасо на «Волгоград Арене».

Болельщики пришли на игру подготовленными: с флагами, в кокошниках и фанатских шапках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа "Корни" разбила сердца зрителей футбольного матча в Волгограде

Зрители выстроились в очередь за автографами к звездам футбола. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрители выстроились в очередь за автографами к звездам футбола. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На футбол болельщики шли хорошо подготовленные. Очень многие дамы надели кокошники, мужчины – шапки болельщиков. Многие потратились на футболки сборной. Но главное было написано на лицах: давно в одном месте не было такого большого скопления радостных и улыбающихся людей.

Дети смогли сыграть с именитыми футболистами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети смогли сыграть с именитыми футболистами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрители выстроились в очередь за автографами к звездам футбола. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

К сцене, на которой выступала группа «Корни», как магнитом притягивало даже тех, кто уже давно забыл о существовании этой команды. Слова вспоминались сами собой, ноги сами собой пританцовывали в такт музыке. «А моя любовь живет на 25-м этажееее» пели мужчины и женщины, дети и дедушки.

Зрители выстроились в очередь за автографами к звездам футбола. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа "Корни" заставила вспомнить давно забытые песни. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ближе к началу матча море людей переместилось в чашу стадиона. Застряв на некоторое время в буфете, болельщики заняли свои места на трибунах, чтобы увидеть эффектный номер-открытие, спеть хором гимн нашей страны. На поле его исполнял сводный детский хор Волгограда.

Зрители футбольного матча в Волгограде устроили танцы под песни группы "Корни"