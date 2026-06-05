А моя душа летит к твоей душе: тысячи волгоградцев спели с группой «Корни» перед матчем Россия – Буркина-Фасо

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Волгограде группа «Корни» выступила перед стадионом «Волгоград Арена» на матче сборных России и Буркина-Фасо 5 июня 2026 года. Тысячи болельщиков пришли на игру заранее, чтобы окунуться в большой футбольный праздник, который проходил на площади перед стадионом. Брали автографы у легенд российского футбола, не боясь больших очередей, сметали шарфы и флаги, рисовали аквагрим и плакаты, учились забивать голы у мастеров этого дела. Публикуем фото и видео с открытия матча Россия - Буркина-Фасо на «Волгоград Арене».
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
На футбол болельщики шли хорошо подготовленные. Очень многие дамы надели кокошники, мужчины – шапки болельщиков. Многие потратились на футболки сборной. Но главное было написано на лицах: давно в одном месте не было такого большого скопления радостных и улыбающихся людей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
К сцене, на которой выступала группа «Корни», как магнитом притягивало даже тех, кто уже давно забыл о существовании этой команды. Слова вспоминались сами собой, ноги сами собой пританцовывали в такт музыке. «А моя любовь живет на 25-м этажееее» пели мужчины и женщины, дети и дедушки.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ближе к началу матча море людей переместилось в чашу стадиона. Застряв на некоторое время в буфете, болельщики заняли свои места на трибунах, чтобы увидеть эффектный номер-открытие, спеть хором гимн нашей страны. На поле его исполнял сводный детский хор Волгограда.
Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП