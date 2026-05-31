Волгоградский НЭТ замахнулся на творческий эксперимент и подарил зрителям искрометный спектакль по пьесе Александра Островского. Премьера постановки «Волки и овцы» (12+) прошла под бурные овации зрителей. Смотрите наш фоторепортаж из театра.

Главный режиссер театра Андрей Курицын подарил волгоградским театралам полное погружение в классику в чистом виде. Написанная 150 лет назад пьеса оказалась остро актуальной и в наши дни. Разве что декорации другие, а люди-волки и вечные жертвы те же. Натура русского человека неизменна.

Волгоградцев ждет погружение в мир Островского с колоритными персонажами в исполнении любимых актеров: милыми, наивными и простодушными «овцами», алчными, хитрыми и безжалостными «волками». А еще этот спектакль познакомит театралов с новой актрисой Анной Никишиной. Она сыграла главную роль - доверчивую вдову Купавину, за богатством которой охотятся «волки».

Сюжет и язык Островского, современная хореография Дениса Постоева, гулянка с медведицей, колоритные персонажи, манеры и великолепные костюмы героев 19 века не дадут зрителям заскучать.

Посмотреть премьерную постановку НЭТа волгоградцы, которые еще не купили билеты в театр, смогут на День России – 12 и 13 июня, а также 8 и 9 июля и в новом театральном сезоне.

