Улицы Волгограда хотят назвать в честь ветеранов Рогового, Терещенко и Тупикова

Фронтовики Виктор Тупиков, Георгий Роговой и Михаил Терещенко (слева направо). Фото: гордума, Следком, облдума

В администрацию Волгограда поступили просьбы о присвоении новым улицам города имен фронтовиков. Следком направил ходатайство назвать улицу №4 в Дзержинском районе в честь участника Великой Отечественной войны Георгия Рогового. Городской совет ветеранов планирует присвоить улицам № 2 и № 5 имена фронтовиков Михаила Терещенко и Виктора Тупикова, сообщили в мэрии.

- Департамент по градостроительству и архитектуре принимает предложения граждан по этому вопросу до 12 июня 2026 года по адресу: 400066 пр. Ленина, 15, тел. 38-56-21, а также на адрес электронной почты: grad@volgadmin.ru, - рассказали чиновники.

Речь идет о новых улицах в Дзержинском районе в границах улиц Космонавтов, Землячки и Расула Гамзатова.

Фронтовик и отличник просвещения Виктор Тупиков был Почетным гражданином Волгограда. Родился в Сталинградской области, на фронт ушел 17-летним мальчишкой в 1944-м, был снайпером, служил в войсках госбезопасности, сражался с бандами националистов во Львовской области. После Великой Отечественной войны продолжил службу в Вооруженных силах. А потом вернулся в Волгоград и четверть века работал в школе №115. Преподавал историю и военное дело, воспитал несколько поколений учеников. Ушел из жизни в октябре 2025-го в 98 лет.

Фронтовик Михаил Терещенко - Почетный гражданин Волгоградской области – дожил до ста лет. Был участником парада 7 ноября 1941-го на Красной площади. Защищал Москву. После войны служил ракетчиком на полигоне Капустин Яр, был начальником стартовой команды и работал с Сергеем Королевым. С 1971 года обосновался в Волгограде, работал в НИИ. Среди боевых наград - пять орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны I и II степеней.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Роговой скончался 30 ноября 2025-го на 102-м году. Командовал пулеметным взводом. Среди его наград за боевые заслуги - ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медаль «За Победу над Германией…». После войны много лет работал в прокуратуре, награжден «За верность закону» 1 степени, медалями Руденко и Ягужинского.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.