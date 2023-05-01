В Волгограде в возрасте 100 лет скончался фронтовик Михаил Терещенко

Михаил Васильевич Терещенко осенью отметил вековой юбилей. Фото: облдума

В Волгограде на 101 году ушел из жизни почетный гражданин Волгоградской области, фронтовик Михаил Терещенко. Ветеран Великой Отечественной войны не дожил несколько дней до 78-летия Победы. Печальную новость 1 мая сообщили volgograd.kp.ru в администрации Центрального района.

Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Рос в детдоме. В армию его призвали в 1940 году, войну он встретил курсантом Гомельского пехотного училища. Был участником парада 7 ноября 1941-го на Красной площади. В годы Великой Отечественной войны защищал Москву, прошел через всю страну. На его груди было множество боевых наград, в том числе пять орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней.

После войны Михаил Васильевич служил на ракетном полигоне Капустин Яр, был начальником стартовой команды, работал с Сергеем Королевым. Завершил службу в звании полковника в 1971 году. С тех пор жил в Волгограде, работал в НИИ, занимался общественной деятельностью.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Михаила Васильевича.