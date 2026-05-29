Погода в Волгограде и области никак не хочет радовать теплом и солнцем. В последние выходные мая температура будет совсем не летней, а по ночам местами похолодает до нуля градусов. В прогнозе на День защиты детей в Волгограде дожди и грозы, по области снова ожидается совсем не летняя прохлада. Рассказываем, какая погода будет в Волгограде в выходные 30-31 мая и 1 июня 2026 года.

Погода в Волгограде и области в выходные 30-31 мая 2026: прогноз

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, погода в Волгограде в субботу 30 мая будет относительно теплой, но не летней. Существенных осадков в городе не ожидают, но западный ветер будет довольно сильным - 8-13 м/с. Температура ночью опустится до 9...11 градусов, днем будет 18...20º. В Волгоградской области ночью и днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. Ночью местами совсем холодно – от нуля до 5 градусов, в большей части региона прогнозируют 6...11 градусов, а днем распогодится до 16...21º. При этом ожидается высокая пожароопасность.

31 мая 2026 года погода в Волгограде будет дождливой. В ночью на воскресенье прогнозируют небольшой дождь, днем - кратковременный дождь и грозу с ветром 8-13 м/с. Температура ночью останется в пределах 9...11 градусов, днем прогнозируют лишь 16...18º. В Волгоградской области местами также пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Ночью местами также прогнозируют похолодание до нуля градусов, максимум – до 11º. Днем воздух прогреется до 15...20 градусов.

Погода в Волгограде и области 1 июня 2026: прогноз на День защиты детей

Погода на 1 июня 2026 в Волгограде тоже не сулит летнего тепла, зато в прогнозе кратковременные дожди и грозы с усилением ветра Температура ночью все те же 9...11º, днем будет не жарко - 17...19 градусов. По области в отдельных районах все те же кратковременные дожди и сильный ветер, местами грозы. Температура до нуля уже не упадет, ночью будет от 6 до 11 градусов, днем почти без изменений - 15...20 градусов тепла.

