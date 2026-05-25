Били, жгли спичками, чуть не утопили в бассейне: на волгоградку и ее сожителя завели дело за истязание ребенка

Жительницу Нехаевского района Волгоградской области и ее сожителя подозревают в истязании малолетнего. Несколько лет мать и отчим били, унижали и наказывали мальчика по поводу и без. За повреждение каркасного бассейна пацана чуть в нем же не утопили, за любой проступок могли прижигать спичками. Следователи завели уголовное дело на 41-летнюю женщину и ее 42- летнего гражданского супруга, сообщили в СУ СКР по региону.

- Они подозреваются в истязании, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного, - рассказали в следкоме.

По данным следствия, мать вместе со своим гражданским супругом систематически била сына. Лупили по телу и по голове. Поводом для жестокого обращения становились даже самые малозначительные проступки. Летом 2025-го фигуранты избили пацана после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. После бросили в холодную воду и не позволяли выбраться. Также мать не раз подносила к рукам сына горящие спички. Это лишь часть эпизодов.

Ребенок живет с родным отцом, пока следователи устанавливают все обстоятельства жестокого обращения. Вскоре матери и отчиму изберут меру пресечения.

