Двоим волгоградцам грозит 10 лет за разбой и вымогательство у юноши и военного

Полицейские завели дело по трем статьям Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде полицейские задержали двоих мужчин 25 и 36 лет по подозрению в вымогательстве и разбое. С февраля по март они трижды нападали и с угрозами отбирали деньги у 20-летнего жителя Дубовки. Одного из задержанных к тому времени уже разыскивали за вымогательство у военнослужащего. На мужчин завели уголовное дело по трем статьям, сообщили в ГУ МВД по региону.

Как рассказал полицейским 20-летний парень из Дубовки, 26 февраля в Волгограде он встретил своих знакомых. Те неожиданно стали его избивать и требовать 35 тысяч рублей. Испугавшись, он отдал наличные вымогателям. Но на следующий день они снова подстерегли его, избили и потребовали еще 25 тысяч. Главным аргументом стал гаечный ключ. 11 марта произошла третья «встреча» с применением силы. Парня заставили купить за 25 тысяч рублей ненужный ему мобильник.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из регионального УФСБ установили, что у обоих подозреваемых уже были проблемы с законом, а один из них стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве денег у военнослужащего.

Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы за разбой, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и принуждение к сделке с применением насилия. Один из них содержится под стражей, второй – задержан.