Школьник до комы избил мужчину, попросившего добавить на сигареты в Волжском

Подростку грозит до 8 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи города Волжского завели уголовное дело на 16-летнего подростка, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Школьник жестоко избил по голове и довел до комы подвыпившего мужчину, который попросил его добавить денег на сигареты. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, конфликт на улице случился ночью 10 мая 2026 года.

Как выяснили полицейские, в ту ночь подвыпивший 48-летний мужчина решил купить сигареты в киоске, но денег на пачку у него не хватило. Тогда он обратился к идущему мимо подростку с просьбой одолжить немного наличных. Школьник отказал, но мужчина продолжил уговоры. Парня это разозлило, в ответ он несколько раз ударил просящего кулаком по голове.

По данным следствия, конфликт начался на улице Западной. Там знакомые уговорили школьника остановиться. Но мужчина и подросток снова встретились через несколько минут на улице Школьной. 16-летний снова ударил оппонента по голове. Прохожий оказался на асфальте.

- После того, как тот упал, школьник наклонился и продолжил избивать мужчину, а затем скрылся, - рассказали в полиции.

Избитому вызвали скорую помощь прохожие. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, а также перелом свода черепа. Сейчас он в коме.

Пока следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подросток будет дожидаться суда под стражей. Сейчас он в СИЗО. Парню грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Позволили пронести заключенным молотки, ножи, телефон: в Волгограде осудили двух экс-сотрудников ИК-19 за халатность, которая привела к захвату 12 заложников

«Уникальный случай»: Мама, родившая мальчика весом более 7 кг, рассказала как приехала в перинатальный центр за два часа до родов