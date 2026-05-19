«Душой я здесь»: Александра Пахмутова поделилась эмоциями от поездки в Волгоград

Александра Пахмутова и губернатор Андрей Бочаров на параде.

Александра Пахмутова, вернувшись в Москву из поездки в Волгоград, поделилась своими теплыми чувствами и эмоциями. Большой и трогательный пост она опубликовала в своем телеграм-канале, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В нем она обратилась ко всем жителям Волгоградской области со словами огромной благодарности.

Легендарный композитор и почетный гражданин Волгограда прилетела на свою малую родину 6 мая по приглашению губернатора Андрея Бочарова, чтобы вместе с земляками отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. В своем обращении Александра Николаевна призналась, что для нее было огромной радостью вновь побывать в родном Сталинграде-Волгограде. Она рассказала, как смогла «поприветствовать ласковую матушку-Волгу, поклониться отчей земле и павшим защитникам Отечества на Мамаевом кургане».

Вместе с дорогими ветеранами она наблюдала за Парадом Победы на площади Павших Борцов, испытывая гордость за страну. Особые слова благодарности композитор адресовала создателям акции «Свет Великой Победы», в которой она приняла участие. В этом году видеоинсталляция на Мамаевом кургане была построена на творчестве Пахмутовой и ее супруга Николая Добронравова. Александра Николаевна с волнением процитировала строки, с которых начиналось представление:

«Помните, с каких слов там все начиналось? «Что такое Родина? Родина — это там, где ты родился, где ты живешь…»».

Композитор отметила, что для нее было огромной ответственностью, что акция была построена на ее творчестве и произведениях выдающихся поэтов. Она выразила радость, что благодаря прямой трансляции это уникальное событие смог увидеть весь мир.

«Мы все — большая Родина, и я рада встречам с родными земляками, потомками победителей, с дорогими сердцу людьми», — подчеркнула она.

Во время своего визита в Волгоград Александра Пахмутова не только посетила памятные мероприятия. Она также прогулялась по обновленной центральной набережной в компании губернатора Андрея Бочарова. Легендарная землячка высоко оценила преображение города и восхитилась красотой набережной, отметив, как похорошел ее родной Волгоград.

В финале своего письма Александра Николаевна еще раз поблагодарила всех волгоградцев «за тепло, за память, за то, что храните историю и культуру нашей Родины». Она выразила огромное счастье от того, что город озарен миром и любовью. Завершила свое письмо композитор трогательными и полными любви словами:

«Спасибо, родной Волгоград! Буду ждать новой встречи, ведь душой я здесь, на малой Родине».

