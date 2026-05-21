«Ротор» бесплатно отвезет болельщиков в Самару на ответный стыковой матч

Волгоградский «Ротор» просит болельщиков поддержать команду в очень сложном ответном переходном матче за выход в РПЛ: для зрителей из Волгограда выделили бесплатные автобусы, которые отвезут на матч «Акрон» - «Ротор» 23 мая 2026 года в Самаре и вернут вас обратно в Волгоград. Клубу нужна поддержка. В ответ «Ротор» обещает отдать все силы, чтобы победить. Об этом заявил и главный тренер команды Дмитрий Парфенов, и генеральный директор клуба Андрей Кривов.

Еще в среду утром большинство волгоградцев верили, что наш футбольный клуб в одном шаге от выхода в Премьер-Лигу. Чтобы увидеть это своими глазами, на стадион под проливным дождем и диким пробками добирались десятки тысяч людей. В переходных матчах решается судьба путевки в Премьер-Лигу: «Ротору» нужно было победить «Акрон» по сумме двух встреч. Но после поражения со счетом 0:2 на домашнем поле все понимают – команда теперь должна сотворить чудо, отыграть в ответном матче два мяча и забить победный.

- Да, мы вчера проиграли. Уступили команде Премьер-Лиги в борьбе. Каждый футболист, тренер, административный штаб — мы все отдали все силы, для достижения необходимого результата, - признал гендиректор «Ротора» Андрей Кривов. - К сожалению, вчера у нас этого не получилось. Но переходные матчи состоят из двух игр. И я вас уверяю, что наша решимость победить как никогда сильна и велика. Уже в субботу мы выйдем на поле в Самаре для того, чтобы достичь поставленной цели: ПОБЕДИТЬ. Сезон заканчивается с финальным свистком второго стыкового матча. И до этого финального свистка вся команда отдаст все силы для победы.

Как попасть в бесплатный автобус на матч «Акрон» - «Ротор» в Самаре 23 мая 2026 года

Специально для болельщиков, желающих поддержать нашу команду в ответном матче против «Акрона» с трибуны, клуб организовал выезд в Самару. Бесплатные автобусы отправятся 22 мая 2026 года (в пятницу) в 22.00. Место сбора – парковка у ВГАФКа.

Количество мест ограничено, поэтому нужно поспешить с регистрацией. Доя того, чтобы получить место в автобусе, нужно отправить на почту supporters@rotor-vlg.com полные ФИО; дату рождения; серию и номер паспорта (свидетельства о рождения); контактный телефон.

- Лица до 18 лет смогут поехать только в сопровождении законных представителей. Заявки принимаются до 15.00 22 мая, - рассказали в «Роторе». Назад в Волгоград автобус отправится сразу после матча в Самаре.

Как попасть на стадион в Самаре самостоятельно

Если автобус с фанатами – не ваш вариант, можно добраться своим ходом, к примеру, на машине или поезде. Матч «Акрон» - «Ротор» пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара, ул. Демократическая, 57) 23 мая 2026 года в 19.30 по местному времени или в 18.30 по московскому.

- Сектор активных болельщиков СК «Ротор» — B529. Вход Gate 1 расположен со стороны пересечения улиц Дальняя и Арена 2018. Билеты на гостевой сектор можно оформить по ссылке, - сообщили в клубе.

Посмотреть матч болельщики «Ротора» на фансекторе смогут бесплатно, купив билеты по секретном промокоду. Его можно получить у специалиста по работе с болельщиками «Ротора» Александр Краснощеченко: +7 (937) 712-41-88.

