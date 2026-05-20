«Пока есть шанс, мы будем сражаться»: главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Акрона»

"Ротор" поедет в Самару сражаться с поднятой головой, пообещал главный тренер.

После поражения «Ротора» со счетом 0:2 от «Акрона» в первом стыковом матче многие в Волгограде потеряли надежду на то, что клуб в этом году сотворит чудо и попадет в Премьер-Лигу. В ответном матче на выезде придется очень сложно – отыграть два мяча и забить победный. Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфенов считает, что шансы есть, и команда вместе с тренерским штабом будет пытаться максимально все исправить.

- Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по-любому, будем играть. Будем сейчас думать, кто живой, не живой. Надо исходить из этого и ехать с поднятой головой. Сейчас есть определенный счет. Он уже есть. Его надо принять. Сделать определенные выводы и поправки. Ехать и максимально исправлять ситуацию, - заявил Дмитрий Парфенов на послематчевой пресс-конференции на «Волгоград Арене».

Парфенов пообещал бороться за победу ради болельщиков.

Футбольных экспертов и болельщиков удивило решение тренерского штаба выставить на игру против «Акрона» трех центральных защитников.

- Не считаю, что это ошибка. Целостный тайм мы получили, - прокомментировал Парфенов. Конечно, мы посмотрим эпизоды, разберем их и сделаем определенные выводы и поправки, пообещал Парфенов.

По его словам, цена первого мяча психологически была очень важна была, это сыграло решающую роль.

А вот тренерский штаб «Акрона» уверен, что их команда остается в РПЛ.

- Я уверен, что такой город, как Волгоград, достоин Премьер-лиги, но не в этом году, - сказал после игры в Волгограде и.о. главного тренера «Акрона» Мурат Искаков.

Он также назвал форварда своего клуба Артема Дзюбу «настоящим мужчиной, настоящим профессионалом»:

- На неделю раньше срока вышел, как говорится, из лазарета и помог команде сегодня выиграть.

