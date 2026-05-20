«Ротор» проиграл «Акрону» первый переходной матч в Премьер-Лигу

На стадионе была невероятная атмосфера. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Матч «Ротор» - «Акрон» в Волгограде завершился поражением волгоградского клуба и слезами болельщиков. «Ротор» проиграл 0:2. Фанаты с нетерпением ждали эту игру - все очень надеялись и верили, что следующие матчи клуб будет играть в РПЛ. В переходных матчах решается судьба путевки в Премьер-Лигу, и после поражения 20 мая 2026 года шансы у волгоградцев остаются, но очень небольшие. В Самаре нужно будет забить три мяча и не пропустить ни одного.

На "Волгоград Арену" пришли более 34 тысяч зрителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Болельщики тепло проводили команду в Самару на ответный матч

С первых до последних минут на поле был Дзюба, но забил два гола в ворота «Ротора» не он, а легионер «Акрона» Беншимол. У «Ротора» не задался ни первый тайм, ни второй. Первый гол пропустили в добавленное время 45+, второй - в начале второго тайма. Вышедший на замену во втором тайме Саид Алиев очень старался затолкать мяч в ворота «Акрона», но то, что удавалось весь сезон, не получилось в этот раз.

После финального свистка зрители долго не расходились. Команду с любовью проводили в Самару. Еще ничего не потеряно, но будет очень сложно сотворить чудо на выезде.

Болельщики тепло провожали клуб в Самару. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Игру на "Волгоград Арене" посмотрели 34 098 зрителей, которые добирались на стадион по пробкам и под сильным ливнем. Последний домашний матч в этом сезоне доигран.

Болельщики спешили на матч по пробкам и под дождем. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пробки были и на входах на стадион. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

После матча волгоградцы штурмовали общественный транспорт. Всех развезли! Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Десятки тысяч зрителей довольно быстро уехали после матча. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открыта продажа билетов на матч сборной России в Волгограде 5 июня