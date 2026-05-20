Весь курсирующий по Первой продольной транспорт усилят в вечернее время. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как будет работать общественный транспорт в Волгограде 20 мая 2026 года в день матча «Ротор» - «Акрон», сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии. Троллейбусы, электробус, автобусы и трамваи перейдут на особый режим работы: для удобства болельщиков будут отправляться от стадиона до 23 часов. По домам развезут болельщиков во все районы города. Поэтому машину можно оставить дома, но припарковаться у стадиона все же можно.

Как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы 20 мая 2026 года в Волгограде: расписание

Матч Ротор - Акрон 20 мая в Волгограде начнется в 19.30 и завершится около 21.15, к этому времени к стадиону направят общественный транспорт, следующий по Первой продольной.

Скоростной трамвай в Волгограде 20 мая 2026 года после матча «Ротор» - «Акрон» будет курсировать с интервалом около 8 минут. В сторону «Ельшанки» от остановки «Мамаев курган» последний вагон отправится в 22.20, в сторону «ВГТЗ» - в 23.00.

Троллейбусы №8а, 9 и 10а в Волгограде 20 мая 2026 года с 21.00 до 22.00 будут ходить с сокращенным интервалом. После матча у остановки «Мамаев курган» троллейбусы №8а и 10а будут ждать пассажиров, чтобы отвезти их в направлении Тулака и Жилгородка. А троллейбус №9 и три автобуса поедут по Первой продольной до остановки «Ул. Грамши».

Электробус в Волгограде 20 мая 2026 года от остановки «Мамаев курган» по мере заполнения будет отправляться в сторону Кировского района.

Автобус №35 в Волгограде 20 мая 2026 года будет ждать болельщиков после матча на остановке «ЦПКиО». После остановки «Больничный комплекс» автобусы отправятся в Жилгородок.

Напомним, из-за большого скопления людей в целях безопасности на остановке «Волгоград Арена» общественный транспорт высаживать и брать пассажиров не будет, чтобы развести потоки людей и не устраивать давку. Болельщикам придется прогуляться до остановок «Мамаев курган» и ЦПКиО. Остановку закроют после 16.20 20 мая 2026 года.

Где припарковать машину 20 мая 2026 года в Волгограде на матче "Ротор" - "Акрон"

На матче "Ротор" - "Акрон" ожидается не менее 30 тысяч болельщиков, поэтому места на парковке всем не хватит. Лучше добраться на общественном транспорте. но парковки будут открыты со стороны гостиницы "Турист", также можно за деньги оставить машину на платной парковке перед ТРК "Европа сити молл". Но тогда на стадион лучше приезжать очень заранее, чтобы успеть занять место. Учтите, что после матча выезжать со стоянки вы будете очень долго, после матча еще около часа поток машин стоит в пробках.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде после матча «Ротор» - «Акрон» запустят бесплатные электрички

Автограф-сессии Есипова и Нидергауса, кибер-зона и сине-голубой флешмоб: программа развлечений на матче Ротор - Акрон 20 мая 2026 в Волгограде

Открыта продажа билетов на матч сборной России в Волгограде 5 июня