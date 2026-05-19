«Достали монеты, гайки и дверные петли»: врачи извлекли из желудка волгоградца 227 предметов

мужчина проглотил две сотни металлических предметов. Фото: облздрав.

В Волгограде врачи столкнулись с одним из самых необычных случаев в своей практике. В больницу скорой помощи №25 доставили 50-летнего мужчину с жалобами, указывающими на желудочно-кишечное кровотечение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав. Однако то, что специалисты обнаружили во время обследования, удивило даже видавших виды медиков.

Монеты, гайки и дверные петли

Причиной резкого ухудшения самочувствия пациента стал настоящий металлический клад, который он по неизвестным причинам проглотил. Врачи были поражены, когда эндоскопическое оборудование показало, что пищевод и желудок мужчины буквально забиты инородными телами. Предстояла сложная и кропотливая работа по их извлечению.

Общий «улов» хирургов составил 227 предметов. После того как все их извлекли и пересчитали, список оказался впечатляющим. Врачи достали 214 монет разного достоинства (общая сумма этого «сокровища» составила 875 рублей), а также 11 металлических гаек и 2 дверные петли.

Как именно такой арсенал попал в организм человека и почему он решился на такой поступок - остается загадкой. Главной задачей для медиков было спасти жизнь пациента, ведь острые края предметов могли в любой момент повредить стенки внутренних органов и вызвать фатальные последствия.

Ювелирная работа без единого разреза

Уникальность этого медицинского случая заключается не только в содержимом желудка пациента, но и в методе, который выбрали врачи для спасения. Операцию провели малоинвазивным эндоскопическим способом. Это значит, что хирургам не пришлось делать ни одного разреза на теле. Все манипуляции проводили через естественные пути с помощью гибкого эндоскопа с миниатюрными инструментами на конце.

- Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента, — подчеркнули в больнице.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, процедуру разделили на несколько этапов. Врачи с ювелирной точностью извлекали один предмет за другим, контролируя каждый свой шаг на мониторе. Эту сложнейшую операцию провела главный внештатный специалист-эндоскопист комитета здравоохранения Волгоградской области, заведующая эндоскопическим отделением ГКБСМП №25 Галина Васильевна Михайличенко вместе со своей командой.

Сейчас спасенный мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением специалистов и идет на поправку.

