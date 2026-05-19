«Достали монеты, гайки и дверные петли»: врачи извлекли из желудка волгоградца 227 предметов

В Волгограде врачи столкнулись с одним из самых необычных случаев в своей практике. В больницу скорой помощи №25 доставили 50-летнего мужчину с жалобами, указывающими на желудочно-кишечное кровотечение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав. Однако то, что специалисты обнаружили во время обследования, удивило даже видавших виды медиков.
Причиной резкого ухудшения самочувствия пациента стал настоящий металлический клад, который он по неизвестным причинам проглотил. Врачи были поражены, когда эндоскопическое оборудование показало, что пищевод и желудок мужчины буквально забиты инородными телами. Предстояла сложная и кропотливая работа по их извлечению.
Общий «улов» хирургов составил 227 предметов. После того как все их извлекли и пересчитали, список оказался впечатляющим. Врачи достали 214 монет разного достоинства (общая сумма этого «сокровища» составила 875 рублей), а также 11 металлических гаек и 2 дверные петли.
Как именно такой арсенал попал в организм человека и почему он решился на такой поступок - остается загадкой. Главной задачей для медиков было спасти жизнь пациента, ведь острые края предметов могли в любой момент повредить стенки внутренних органов и вызвать фатальные последствия.
Уникальность этого медицинского случая заключается не только в содержимом желудка пациента, но и в методе, который выбрали врачи для спасения. Операцию провели малоинвазивным эндоскопическим способом. Это значит, что хирургам не пришлось делать ни одного разреза на теле. Все манипуляции проводили через естественные пути с помощью гибкого эндоскопа с миниатюрными инструментами на конце.
- Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента, — подчеркнули в больнице.
Чтобы обеспечить максимальную безопасность, процедуру разделили на несколько этапов. Врачи с ювелирной точностью извлекали один предмет за другим, контролируя каждый свой шаг на мониторе. Эту сложнейшую операцию провела главный внештатный специалист-эндоскопист комитета здравоохранения Волгоградской области, заведующая эндоскопическим отделением ГКБСМП №25 Галина Васильевна Михайличенко вместе со своей командой.
Сейчас спасенный мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением специалистов и идет на поправку.
