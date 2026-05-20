Драка с табором под Волгоградом закончилась арестами и принудительными работами

Участниц конфликта наказали. Фото: скрин с видео/соцсети.

Участниц массовой драки в селе Солодушино Николаевского района, где произошел серьезный конфликт между цыганским табором и местными жителями, наказали арестами, штрафами и принудительными работами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Также громким инцидентом, видео которого разлетелось по соцсетям, заинтересовался лично глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить ему обо всех деталях проверки по факту хулиганства.

Разбирательства и наказания

По итогам разбирательства суд уже вынес первые решения. Двух женщин отправили под административный арест. Еще одна участница конфликта получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертую женщину наказали принудительными работами. Кроме того, на родителей остальных участников инцидента завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Одну из несовершеннолетних девушек поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Что произошло в Солодушино?

Все началось 18 мая, когда в интернете появились кадры массовой потасовки. На видео десятки людей что-то эмоционально кричат друг другу, после чего словесная перепалка быстро перерастает в настоящую драку с палками и кулаками. Мужчины и женщины вступают в схватку, некоторых участниц таскают за волосы. Этот ролик моментально привлек внимание не только жителей Волгоградской области, но и правоохранительных органов.

Как выяснилось, конфликт в селе назревал давно. По словам местных жителей, причиной стала затяжная ссора между сельчанами и представителями цыганской народности. Некоторые из них, как утверждают в соцсетях, объявили местный парк “своей территорией” и запрещали там гулять другим детям. Искрой, от которой разгорелось пламя, стал инцидент с 12-летней девочкой. Очевидцы говорят, что на ребенка набросились с кулаками, когда она пришла в тот самый парк. На место происшествия пришла мама девочки, чтобы разобраться в ситуации, но мирного разговора не вышло. К конфликту подключились другие жители села, и он мгновенно стал массовым.

Добавим, что следственный комитет по Волгоградской области организовал разбирательство по статье «Хулиганство». Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления СК доложить ему обо всех установленных обстоятельствах и доводах, которые были указаны в публикациях СМИ.

