«Они набросились на 12-летнюю девочку с кулаками»: массовая драка с табором потрясла село под Волгоградом

Массовый конфликт, переросший в драку, произошел в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области 18 мая 2026 года. Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На кадрах видно, как несколько десятков человек выясняют отношения на повышенных тонах, после чего словесная перепалка переходит в потасовку с палками и кулаками.

«Наш парк, гулять нельзя»

По информации, которая появилась в местных пабликах, причиной столкновения стал затяжной конфликт между сельчанами и цыганами. Как утверждают авторы сообщений, одна из групп жителей объявила местный парк «своей территорией» и запрещала там гулять остальным. Кульминацией этого противостояния стал инцидент с 12-летней девочкой. По словам очевидцев, когда ребенок пришел в парк, на нее набросились с кулаками.

Вскоре на место пришла мама девочки, чтобы разобраться в ситуации. Однако мирного диалога не получилось. К конфликту подключились другие жители села, и он быстро приобрел массовый характер. На видео, снятом свидетелями потасовки, видно, как участники конфликта что-то эмоционально кричат друг другу. В какой-то момент мужчины и женщины переходят к активным действиям: в ход идут кулаки, некоторых женщин хватают за волосы.

Реакция властей и полиции

Правоохранительные органы отреагировали на произошедшее незамедлительно. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в отдел полиции по Николаевскому району обратилась местная жительница. Она рассказала о конфликте, которому предшествовала ссора с участием ее несовершеннолетней дочери.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали девять предполагаемых участников инцидента. По данному факту правоохранители начали проверку. По ее результатам примут процессуальное решение и определят степень вины каждого из участников потасовки.

Ситуацию прокомментировала и глава Николаевского района Анжелика Гребенникова. Она подтвердила, что 18 мая в селе Солодушино действительно произошла потасовка. По ее словам, причиной конфликта стала бытовая ссора. Глава района заверила, что ситуация в населенном пункте сейчас спокойная и находится под полным контролем органов местного самоуправления.

- Уверена, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Прошу жителей Николаевского района не поддаваться на возможные провокации и пользоваться только проверенной информацией, размещаемой на официальных ресурсах, – обратилась к жителям Анжелика Гребенникова.

Сейчас в селе работают правоохранители, которые детально выясняют все обстоятельства и причины массового конфликта, который всколыхнул небольшой населенный пункт в Волгоградской области.