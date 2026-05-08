Волгоград в День Победы снова переименовали в Сталинград

Волгоград-Сталинград отмечает День Победы

Волгоград в мае 2026 года на два дня снова переименовали в Сталинград. Это временно. Легендарное героическое имя город официально имеет право носить девять раз в году. В числе памятных дат день присвоения звания город-герой 8 мая и День Победы 9 мая. Именно это наименование сейчас встречает автомобилистов на дорожных указателях на основных въездах в город. Транслировать по телевидению военный парад тоже будут из Сталинграда.

Утро 10 мая город-герой снова встретит Волгоградом. Хотя на терминале аэропорта Гумрак останется вывеска, а на улицах - инсталляции с названием «Сталинград».

Решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в памятные даты Волгоградская городская дума приняла еще в 2013 году. Имя «город-герой Сталинград» используют в качестве символа и вместе названием «город-герой Волгоград». Возвращают городу легендарное имя, под которым он вошел в мировую историю, на 10 дней в году.

Помимо майских праздников Волгоград меняет имя в День победы в Сталинградской битве 2 февраля, в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда 23 августа и в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 19 ноября.

Также в перечне дни воинской славы России: День защитников Отечества 23 февраля, день окончания Второй мировой 3 сентября. Плюс памятные для всей страны даты: день начала Великой Отечественной войны 22 июня, День неизвестного солдата 3 декабря и День Героев Отечества 9 декабря.

С 1589 года Волгоград носил имя Царицын. В 1925-м его переименовали в Сталинград. С 1961 года город называют Волгоградом.

Уже двадцать лет перед юбилейными датами возникает волна желающих переименовать Волгоград в Сталинград насовсем. Масштабная кампания развернулась и перед 80-летием Победы. Но волгоградцы не хотят жить в Сталинграде, что уже не раз подтверждали опросы. Да и время сейчас непростое, тратить миллиарды на процедуру переименования не стоит. Поэтому тему закрыли.

Свет Победы 2026 на Мамаевом кургане получился грандиозным

В этом году в городе-герое ввели усиленные меры безопасности на майские праздники. И все же День Победы 9 мая 2026 Волгоград-Сталинград отметит с военным парадом, артиллерийским салютом и двумя фейерверками. А на Мамаевом кургане снова засияет грандиозный Свет Великой Победы. На праздник в родной город приехала Александра Пахмутова. Легендарный композитор в 96 лет исполнила свои мелодии на первом показе световой инсталляции, который транслировали на весь мир. Станет почетным гостем вместе с фронтовиками и на параде Победы.

