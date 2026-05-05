Шести районам Волгограда грозят массовые отключения света 6 мая

В среду, 6 мая 2026 года, в Волгограде вновь ожидаются массовые отключения электричества. Энергетики проведут плановые работы, а горожанам придется подстроиться под очередные перебои со светом. Обесточат дома сразу в шести районах – Ворошиловском, Дзержинском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Центральном и Кировском. Потребителям стоит заранее зарядить гаджеты.

Ворошиловский район, отключения света с 15.00 до 17.00:

ул. Социалистическая 40а

Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул. Городнянская 1-3, 3а, 5, 7, 11, 2, 4а, 4-8, 6а

ул. Балтийская 2-12, 1-5, 7а, 9а

ул. Аральская 2-6, 6а, 8, 8б, 10-18

ул. Енисейская 37

ул. Землячки 50, 52, 54, 86, 88 (ИП Старостенко Надежда Александровна, ФЛ Пивкин Александр Александрович, ФЛ Тарасов Михаил Юрьевич, ФЛ Серых Татьяна Владимировна)

бульвар 30-лет Победы 90 (АО Балкан Плаза)

Кировский район, отключения света с 09.00 до 16.00:

ул. Ясеневая 109-137

ул. Розовая 38-42

ул. Рябиновая 116-142

Красноармейский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.Марийская 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 (ФЛ Филиппова Татьяна Юрьевна, ИП Антипова Анна Александровна, ИП Тараникова Алла Викторовна, ИП Бидюк Юрий Николаевич, ФЛ Еременко Игорь Владимирович, ФЛ Сарычев Виктор Владимирович, Власенко Александр Сергеевич, ФЛ Муромцев Евгений Олегович, ИП Григорьев Олег Ильич, ФЛ Бунина Оксана Юрьевна, ФЛ Шарно Оксана Игоревна, ФЛ Восканян Минас Суренович)

ул. 40 лет ВЛКСМ 1, 5, 7, 9

ул. Копецкого 2, 4, 6, 10

ул. Удмуртская 79, 81

ул. Олимпийская 8, 10, 12, 14

Краснооктябрьский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул. Кустанайская 59-75, 61, 65, 67, 71, 73

ул. Вогульская 60-86, 65, 67-79, 77-109 (ИП Ивкина Татьяна Геннадиевна, ИП Заманов Мурад Лачин Оглы)

ул. Титова 45-59, 59а, 45а, 61

пер. Вогульский 3, 4, 5

ул. Верхоянская 100-110, 114-118

ул. Маршала Еременко 35д (ФЛ Михайлов Игорь Николаевич)

Советский район, отключения света с 09.00 до 15.00:

пер. Тепличный (ВНС “Горная поляна-2”)

ул. Мира 1, 2, 3

ул. Авиаторская 1б

Центральный район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул. Рокоссовского 48а (ПАО Вымпел-Коммуникации), 50 (Общежитие), 52а (Общежитие)

ул. Днестровская 12б, 14а, 14б (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ИП Щеблыкина Ольга Владимировна, ФЛ Чурзина Ольга Анатольевна, ФЛ Орешкин Александр Юрьевич, ФЛ Тимофеев Вячеслав Анатольевич).