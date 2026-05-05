В преддверии Дня Победы в Волгограде пропала связь и мобильный интернет

Выходя на улицу, готовьтесь остаться без связи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде за несколько дней до 9 мая уже начались проблемы со связью. Горожане, особенно в центре города, уже 5 мая 2026 года жалуются на качество связи: дозвониться сложно, собеседник без конца прерывается, или его не слышно. Интернет местами пока работает, но это ненадолго: волгоградцев уже предупредили о возможных проблемах с оплатой через приложения, невозможности получения смс.

Скорее всего, как и в прошлом году, в дни проведения массовых мероприятий в Волгограде по случаю Дня Победы волгоградцы столкнутся с временными блокировками интернета по соображениям безопасности. Стоит быть готовыми к тому, что не будет работать ни мобильная связь, ни белые списки. Пригодится наличка на случай сбоев в работе кассовых терминалов в магазинах, аптеках, транспорте. О том, что в период с 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получении СМС, банки уже предупредили пользователей своих приложений в Волгограде.

Очень важно в эти дни предупредить детей, которых вы отпускаете одних погулять, о возможных способах связаться друг с другом, о месте встречи в случае, если вы потеряете друг друга в толпе. Приезжим лучше заранее скачать в телефон все карты и маршруты, так как приложения из белого списка тоже могут не работать. В любой непонятной ситуации можно обратиться к сотрудникам полиции, которые в усиленном режиме нас будут охранять все праздники. На улицах обещают много патрулей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на 7-9 мая

На время Света Великой Победы 7-9 мая 2026 в Волгограде изменят схему движения

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде