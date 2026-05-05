С застройщиком Александром Назаровым простятся 6 мая в Волгоградской области

С Александром Назаровым простятся в родном поселке. Фото: администрация Волгоградской области.

6 мая 2026 года в Волгоградской области простятся с бизнесменом, застройщиком, владельцем большой строительной империи Александром Назаровым. Президент торгово-промышленной группы «БИС» погиб в возрасте 75 лет при крушении лодки на Волге. В последний путь его проводят в родном поселке Светлый Яр Волгоградской области, где и жил предприниматель. Родные определились с местом прощания и похорон.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, с Александром Назаровым простятся в храме Святителя Николая Чудотворца в р.п. Светлый Яр по адресу: 38-й квартал, 2. Церемония начнется в 10.30 6 мая.

Напомним, Александр Назаров был известным в России производителем стройматериалов, застройщиком жилых и коммерческих зданий, социальных объектов. В Волгограде его компании построили жилые комплексы «Прибрежный», «Ясная Поляна», «Тихая Гавань», «Санаторный», «Колизей», «Александрийский», «Парк арена», аквапарк «Акватория». Был у предпринимателя и ресторанный бизнес. Он трудился до последнего, в 2025 году за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Назаров в компании своих друзей и членов семьи погиб, перевернувшись в шторм на моторной лодке на Волге, возвращаясь с рыбалки. Это произошло еще 24 апреля, его тело искали больше недели. Трое его спутников погибли, их уже похоронили. В числе погибших зять Назарова, успешный топ-менеджер известной российской интернет-компании Сергей Лойтер.

