В Волгоградской области найдено тело погибшего на рыбалке бизнесмена Назарова

Александр Назаров погиб, его тело нашли. Фото: администрация Волгоградской области.

3 мая 2026 года в Волгоградской области на 9 день поисково-спасательной операции найдено тело бизнесмена, застройщика, президента торгово-промышленной группы БИС Александра Назарова. Все эти дни пропавшего 24 апреля 2026 года на рыбалке 75-летнего мужчину искали водолазы, спасатели, волонтеры, родственники, друзья. Вчера поиски были прекращены в связи с обнаружением тела.

Напомним, Александр Назаров на своей лодке отправился на рыбалку в компании своих друзей и зятя, известного топ-менеджера Сергея Лойтера. Рыбачили мужчины недалеко от села Громки в Светлоярском районе. По пути домой их застал сильный шторм на Волге. По предварительной версии, лодка не удержалась на волнах, потерпела крушение, все четверо мужчин погибли.

Тела троих рыбаков нашли в день трагедии. Их уже похоронили. Тело Александра Назарова искали с 24 апреля. К поискам подключили даже спасателей из соседнего региона. Водолазы астраханской областной спасательно-пожарной службы «Волгоспас» работали в Светлоярском районе с 27 по 29 апреля. Они и нашли лодку погибшего Назарова.

9 дней спасатели, водолазы и волонтеры искали тело Назарова в Волге и по берегам. Фото: ГКУ Служба спасения.

Тело Назарова продолжали искать все майские праздники, в том числе волонтеры, организацией поисков занимался сын Назарова. К сожалению, чуда не произошло, его отца нашли погибшим.

Напомним, после трагедии следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по поисков неосторожности смерть двух и более лиц». Вскрытие первых трех тел установило, что рыбаки погибли в результате утопления. Других повреждений на телах погибших обнаружено не было.

Александр Назаров в Волгограде в представлениях не нуждается. Он и его дети владели несколькими компаниями, которые производили стройматериалы, строили дома, здания, социальные объекты и много другое. Сам Назаров продолжал активно работать и возглавлять свою империю, вернее, ассоциацию компаний — торгово-промышленную группу «БИС», которую он основал в 1992 году. Его сын Владимир вице-президент компании.

Бизнес Назаровых – это строительный холдинг, который возвел более 30 миллионов квадратных метров жилья по всей России. В они построили жилые комплексы «Прибрежный», «Ясная Поляна», «Тихая Гавань», «Санаторный», «Колизей», «Александрийский», «Парк арена», аквапарк «Акватория» и многие другие объекты.

В 2025 году за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Александра Назарова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственную награду в торжественной обстановке Назарову вручал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в белом зале администрации региона.