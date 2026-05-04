Следователи назвали несколько версий гибели четырех рыбаков на Волге

Причины трагедии на Волге еще расследуют. Фото: ГКУ Служба Спасения.

В Волгоградской области завершены поиски всех погибших рыбаков, утонувших во время рыбалки 24 мая 2026 года. Причины трагедии, в которой погиб известный волгоградский бизнесмен Александр Назаров, члены его семьи и друзья, установят следователи. Как сообщает ЗМСУТ СК России, следствие рассматривает несколько версий случившегося. А лодку, на которой перевернулись рыбаки, проверят на предмет технической исправности.

Напомним, сразу после трагедии Волгоградский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В первый же день удалось найти тела трех погибших. Причиной их смерти стала асфиксия, проще говоря, они захлебнулись. Никаких повреждений на их телах не нашли, криминальных версий их гибели следователи не рассматривали.

29 апреля водолазы нашли затонувшую моторную лодку.

- Работы по ее извлечению из воды осложняются погодными условиями и в настоящее время продолжаются, - говорят в следственном отделе. После того, как плавсредство достанут на сушу, ее отправят на экспертизу. Лодку проверят на предмет технической исправности.

Напомним, последним тело Александра Назарова, 3 мая 2026 года тело бизнесмена вытащили из воды. Дата прощания с ним пока неизвестна. Почему могли погибнуть опытные рыбаки и судоводители, продолжат выяснять следователи.

- Следствие рассматривает различные версии, в том числе нарушение правил пользования маломерными судами, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, неблагоприятные погодные условия, - сообщили в ЗМСУТ. Впереди ряд экспертиз. Уже прошли допросы свидетелей, проходят следственные действия, чтобы установить в точности картину событий 24 апреля.

Напомним, четверо рыбаков на моторной лодке возвращались с рыбалки. После 9 часов утра они пропали со связи. Были организованы поиски, и уже к полудню нашли тело первого погибшего. Стало понятно, что произошла беда. К вечеру нашли еще два тела, включая топ-менеджера крупнейшей российской интернет-компании Сергея Лойтера, зятя Александра Назарова.

В тот день на Волге был сильный шторм. Лодка потерпела крушение и утонула в Светлоярском районе области. Всех погибших нашли там же.